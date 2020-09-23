伊頓首度展出儲能兩用方案 因應政府用電大戶條款

全球領先的動力管理廠商伊頓，今年在半導體產業年度盛會SEMICON Taiwan 2020首次展出與全球同步技術EnergyAware關鍵電力保護儲能兩用系統、針對高科技廠房和資料中心而打造的大型高階UPS旗艦機種，以及伊頓電氣集團配電與電力保護產品。

半導體與其他高耗能產業相當關心的用電大戶條款預計於明年一月正式上路，伊頓EnergyAware儲能兩用系統，領先全球技術將原先屬於設備成本的UPS轉為儲能系統，同時達到客戶成本效益與政府綠能目標，為企業因應用電大戶條款最佳解決方案。

台灣能源正在轉型中，從發電自由化到售電自由化，新能源發電併入台電全台電網，需仰賴更多穩定的智慧電網加入，才能促使企業用電大戶與眾多的綠能發電可以安全、穩定地成為供電力量。

根據再生能源發展條例修正案，明定5000瓩以上的用電大戶，須在五年內建置契約容量的10%，相當於裝置容量500瓩的綠電，也可以儲能或購買再生能源憑證與繳納代金等方式代替，全台適用對象有500多戶、300多家企業，包括半導體業、化工、石化等產業。

伊頓電氣台灣區總經理宮鴻華指出，設置再生能源設備除考量成本投資外，沒有足夠的土地為半導體或科技大廠最大難處，而購買憑證或繳納代金並非治本之道。面對用電大戶條款即將上路的情況，伊頓EnergyAware儲能兩用系統搭配不斷電系統9395P與鋰電池，除了幫助用戶以最有限的空間，最優化的投資，提升經濟效益；同時協助台電電力需求量調度，維持備載容量裕度，為用戶、政府打造出雙贏局面。