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賴清德：運用5G和AI 提升民眾生活和產業發展

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

賴清德副總統今（23）日出席由經濟日報主辦的「2020科技論壇－5G×AI生活新境界」活動，他致詞時表示，現在是智慧化的時代，這個題目切合政府積極運用5G和AI ，而5G和AI會有什麼想像，就是生活新境界，不管是讓企業還是新創業者，都可提供解決問題，並未民眾打造更好的生活。

賴副總統說，根據GSA調查，到今年8月底，全球有41個國家、96個通訊商提供5G的服務，這不只是通訊技術的服務，也是生活的大改變，政府預計四年內要投入500億元經費，而5G的投入，不單要縮短城鄉差距，也要落實5G公益服務。　

他指出，台灣不大，但資通訊很強，我們要往第一名的方向前進，絕對有機會，過去台灣投入電腦產業，獲得很大的懲戒和發展，但錯過網路，所以我們要繼續努力，拔頭頭籌。

他認為，台灣ICT產業的硬體在世界上佔有一席之地，但在全球競爭上必須要有AI，因此，他在行政院任內推動AI，就是要結合ICT產業，培養我們AI的人才，而學校和產業界也要一起培育，以因應未來世代發展之所需。

賴副總統說，發展AI需法律鬆綁配合，因為人工智慧需運用資料。我們希望台灣業界有好的實驗場域可以練兵，未來可行銷到國際，而人工智慧在5G時代可有更好、更傑出的表現。

他說，台灣要變成一個智慧化國家，如打造智慧家庭、智慧工廠、智慧醫療等，除了智慧還要有包容，因為，智慧化也會帶來貧富差距的擴大，所以要協助中小企業和民眾，解決問題，創造更好的生活。

出席論壇的交通部長林佳龍表示，今年是5G元年，過去賴副總統在行政院任內推動時，交通部負責頻譜規劃，在一年左右完成，他也感謝四大電信商願意投資，讓台灣在全球的5G排名和運用上可名列前茅。

林佳龍指出，5G除可讓人民快速上網，也能讓企業創造商機，以及整個生態環境、實驗場域的打造。當5G遇見AI時，威力是無窮的，因為不只是行動通訊，透過AI自主學習和運算，可以產生回饋。

他表示，交通部除頻譜和實驗場域，還有運用，如運用在智慧交通是最重要的，這涉及移動，有安全前提，例如無人載具，就會有潛藏的風險，當人車放在一起，讓人如何更安全移動很重要，還有包括車聯網、自駕車等，非常多智慧化的發展，台灣除領先全球，也有很多創新，累積的資料很寶貴，可連結雲端和終端，會更具效率和可即時回應。

他說，政府編列的500億元預算中，像交通部的機場、港口、遊客中心等，都有超前部署，要來提高台灣的生活和服務品質，並提升台灣技術，將來可以出去打國際盃，待我們的實驗場域成功，絕對可以衝向國際。

5G 林佳龍

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