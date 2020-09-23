元大寶華預測明年經濟成長保三 新台幣升破29

蔡政府第二任之初，內閣人事改組，當時媒體報導國發會主委要換人，被蒙在鼓裡的國發會主委陳美伶還詢問閣揆蘇貞昌「我哪裡做得不好？」毫不保留她的怒與怨，卸任前她感慨「對放話文化灰心」，不想繼續留在公職，黯然離去。沉寂了四個月，曾擘畫國內經濟大政方針的陳美伶直言，面對疫後時代，台灣在「零接觸經濟」嚴重落後，更批評行政院將紓困跟振興混為一談是錯誤的，對於台灣前景她感到焦慮。

2020-09-23 17:16