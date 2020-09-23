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元大寶華預測明年經濟成長保三 新台幣升破29
元大寶華綜合經濟研究院今（23）日公布最新經濟預測，預測下半年經濟成長率保二，第3、4季各為2.58%、2.28%，今年全年為1.63%。明年則保三，預測經濟成長率為3.10%。
因為比較基期的關係，明年上半年高成長，下半年成長率較低，各季依次為3.80%、5.55%、1.80%、1.50%。
從另一角度看，未來一年的經濟成長率基本上呈上升，由保二、保三、邁向保五。由今年的第3季的2.58%，到明年第2季的5.55%。
物價方面，元大寶華預測今年物價負成長，至-0.20%，明年轉為成長，但通膨壓力很小，消費者物價上漲率只有0.90%。
匯率預測方面，預測今年新台幣兌美元匯率均價為29.65，到第4季會升值到均價29.05. 明年會升破29元，預測明年各季匯率均價為29.00、28.95、28.90、28.85。
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