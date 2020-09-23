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體驗5G元年數位生活 台灣創新技術博覽會24日登場

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
工研院與資策會完成自主開發虛擬化 5G-NR 小基站系統，包含無線射頻元件、物理接取層，L2/L3軟體協議 乃至5G 核網軟體，降低進口依賴。此系統符合國際 3GPP 5G R15 標準以及採用 O-RAN 開放式網路架構，並透過與台灣伺服器與網通廠商合作，向國際展示我國自主系統，掌握網路虛擬化技術並搶得 O-RAN 先機與商機。 圖／經濟部提供
工研院與資策會完成自主開發虛擬化 5G-NR 小基站系統，包含無線射頻元件、物理接取層，L2/L3軟體協議 乃至5G 核網軟體，降低進口依賴。此系統符合國際 3GPP 5G R15 標準以及採用 O-RAN 開放式網路架構，並透過與台灣伺服器與網通廠商合作，向國際展示我國自主系統，掌握網路虛擬化技術並搶得 O-RAN 先機與商機。 圖／經濟部提供

整合經濟部、科技部、國防部等10個政府部門、逾40家國際機構與企業參與的「2020臺灣創新技術博覽會」將於明（24）日起在台北世貿一館展開一連3天的活動。其中，為因應台灣5G元年到來的「創新領航館」，將以大數位（Hyper Digitization）為主題，從超自動、全物聯、跨虛實、新保健等應用領域，展出與AI人工智慧、5G高速傳輸、IoT萬物相聯、AR/VR虛實有關的上百件技術成果。

經濟部指出，在面對產業轉型與新冠疫情的雙重考驗，「創新領航館」也特別規劃四大專區，分別由台灣防疫國家隊結合民間研發成果的「科技防疫主題專區」；以及在面臨全球極端氣候、過度開發、高度都市化之大規模災害，所打造防災4.0之「防災解決方案生態系」；因應台灣國防自主化與航太船舶等高端技術發展的「國防產業生態系」；以及針對自駕車聯網、智慧交通、電動節能的「未來移動主題專區」，展現台灣在新常態市場與短鏈革命趨勢下，跨域整合與超前部署的產業新生態。

此外，經濟部技術處為這次創新領航館參展技術最多的單位，將展出35件科技專案研發成果。

經濟部指出，台灣在年初完成5G釋照，各大電信業者也都積極投入5G基礎建設，5G NR小基站與核網技術及高精準定位技術深受注目。工研院與資策會一同打造「5G NR小基站與核網技術」，符合國際標準化機構3GPP的5G R15標準，並採用O-RAN開放式網路架構，只要購買符合規範的設備，透過雲端虛擬化、軟體運行以及使用標準伺服器、儲存設備與乙太網路交換器，即可布建虛擬基地台，已與台灣伺服器與網通廠商合作，自主開發掌握網路虛擬化技術，降低進口依賴，協助台灣廠商搶得O-RAN先機與商機。

5G 經濟部

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