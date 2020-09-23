全球PCB百大排行出爐 聚焦亞洲

全球PCB業界推崇的調研權威N.T.Information總裁中原捷雄（Hayao Nakahara）博士發佈NTI-100 2019 全球百大PCB排行與業界動態，2019年共有122家製造商營收超過1億美元進入名單內，較2018年118家成長4家，其中，越來越多中國大陸PCB廠擠進排行榜，且預料未來將有更多中國廠商上榜。

在報告內各區域入榜家數分別為中國大陸52家、台灣27家、日本18家、南韓12家、美國4家、歐洲5家、東南亞區域4家。而這已是Dr. Hayao Nakahara第25年針對全球PCB企業產值進行調查，報告特別將2019年數據與2000年數據做分析比較，在2000年，美國與歐洲分別有20家、16家上榜，但到了2019年，僅有4家、5家公司上榜，相較於中日韓台入榜數從2000年83家成長到2019年109家，不難從中看出全球PCB產業在這20年之間的轉移變化。

在2000年，全球前122大PCB製造商中，僅6家「中國大陸製造商」，其中僅汕頭超聲印製版公司（CCTC）為「中國本土製造商」，其他都是香港公司。2019年，則有52家廠商來自於中國大陸與香港。此外2000年中國大陸前6大廠營收為9.61億美元，2019年入榜家數不僅增加到52家，總營收也達到167.35億美元。

報告並提及，中國大陸有十幾家營收略低於1億美元的「邊緣」廠商，未來預料將有更多中國廠商上榜。以中國大陸PCB生產型態來看，雖然消費型為主要應用領域，但所供應的產品仍集中於多層硬板，比重高達80%，近一年，舉國不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需，有國家政策當助力，陸資PCB產業一條龍供應鏈策略，後續發展依舊持續強勁。

日商轉型陣痛期仍在持續進行 在2000年全球前122大PCB製造商中，日本入榜廠商有51家，相較於中、台、韓在入榜家數與產值均為正成長，日本2019年日榜廠商已減少到18家。2019年的總營收（111.83億美元）和2000年（119.75億美元）幾乎相同。不難看出日本PCB發展在這些年當中的掙扎。

台灣是世界最大的PCB製造區域，2019年總生產超過220億美元。但是在生產布局上，台灣有約60%的營收來自於中國大陸，近年台商在中國大陸投資雖然仍未間斷，惟國際貿易、新冠肺炎與5G高階技術布局的因素加總下，近年台商在台灣投資高階製程的金額屢創新高，同時為分散布局，也開始關注其他生產基地。