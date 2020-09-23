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同開搶離岸風電商機 獲沃旭能源兩項陸上工程

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

同開（3018）取得沃旭能源兩項陸上工程，除了台中港後線土地整地工程、給水與排水系統、照明及電力設備等工程預計明年第2季完工，台中港的運維中心新建工程也正式動土開工。

同開表示，今年7月順利再獲全球離岸風電市場的領導廠商沃旭能源運維中心新建工程，是結合雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板等綠色環保解決方案的綠建築。

同開指出，沃旭運維中心的設計主要是為了降低運維成本，並且提升建築物永續性減少對環境的影響，這些永續設計符合美國綠建築協會能源與環境設計標準（LEED）金級綠色建築規範，落實沃旭「創造完全以綠能運作的世界」的企業願景。

同開表示，目前有2個大型風力興建的工程實績，未來將持續爭取擴大參與相關建造工程，搶攻離岸風電商機。

同開今（23）日以20.5元平盤開出，早盤雖一度下滑至20.4元，小跌0.1元，但迅速往上拉升翻紅，一度拉升至21.35元，盤中漲幅4.14%。

離岸風電

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