薪資上看60K！宅經濟旺 電腦電子及光學業求才人數攀高

遠距商機旺，推升筆電、電腦設備零件等產能需求，勞動部勞動力發展署今（22）日指出，宅經濟盛行讓「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才人數攀高至2,759人，不僅月增逾20%，更創近十月新高；包括大立光（3008）、今國光等公司釋出多職缺，薪資上看60K。

勞動部表示，由於遠距離工作、宅經濟等發展，使得新興科技應用增溫，連帶提升筆記型電腦、伺服器、網通設備及電腦設備零件等產能需求，推升「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才人數為近10個月最高。

今年8月「電腦、電子產品及光學製品製造業」新登記求才人數為2,759人，相較於7月成長逾兩成；其中，釋出職缺之職業別以「電力及電子設備組裝人員」、「其他製程控制技術員」及「工業及生產工程師」居多，合占該業總求才人數約五成一。

勞動部表示，包括大立光電、今國光學工業、佳凌科技、東碩資訊以及達運精密工業等公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以作業員、品管員、光學工程師等為主；其中，今國光學工業的調校工程師薪資最高可達50K，此外，達運精密工業的製程工程師薪資更可上看60K。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年8月各公立就業服務機構新登記求職人數總計61,593人，較7月減少10.5％，新登記求才人數為109,333人，較7月增加2.3％，平均每一位求職者有1.78個工作機會。