SEMI與104簽MOU 規畫半導體長期人才培育發展

國際半導體產業協會（SEMI）於今(22)日宣布，與104資訊科技簽署合作備忘錄(MOU)，希望一起攜手規畫長期人才培育發展，期盼透過強化產學技術合作，提升國家競爭力。

104也與SEMI首次針對半導體人才，共同出版「半導體產業與人才白皮書」，期望針對台灣半導體人才，建立完整、具備策略性的培育發展方向。

同時，明日登場的國際半導體展中，也有人才培育特展，除了有多場主題論壇規畫，也舉辦人才媒合、一對一面試等系列活動。

104人力銀行提到，分析求職求才資料，半導體月徵近兩萬人，人才缺口居全產業的第九大，且中下游人才缺口高於上游。在過去十年中，半導體薪資持續走升，2020年平均月薪5.2萬元，已是全產業第二，僅次於電腦與消費性電子製造業。