金萬林新冠核酸快篩試劑 獲美國FDA緊急使用授權

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

金萬林（6645）22日公告，美國子公司Gene On Link LLC取得美國FDA 緊急使用授權(EUA)，產品新冠肺炎試劑核酸檢驗試劑套組 (MANUFACTURER) 取得正式授權。金萬林旗下新冠病毒檢測試劑日前已成功拿下歐盟CE認證，又取得美國緊急授權（EUA LAB）認證，加上外銷專用查驗登記於7月領證。金萬林可望正式搶食海外市場大餅，帶動今年下半年營運動能。

法人表示，以全球最大市場美國來說，新冠病毒檢測試劑終端價格約50美元(約新台幣1,500元)，而金萬林自7月上旬開始接單少量出貨，在取得美國緊急授權（EUA）後 ，可望推動營收、獲利同步躍升。

金萬林表示，其所開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組，於美國時間9月21日取得美國FDA 緊急使用授權許可(EUA)。美國FDA 依據法規規定及科學證據，對金萬林提供之產品驗證資訊，進行審查完成發函核淮。該產品可用於取得美國(CLIA)取得認證資格的實驗室。

不少專家警告，進入秋冬流感好發季節，新冠肺炎和流感恐一起爆發，將給醫護人員鑑別診斷帶來困難。分析師表示，在新冠肺炎疫情背景下，今年的流感高發季備受關注，預期將帶動第4季新冠試劑檢測需求，整體出貨可望較第3季大幅成長。

此外，隨未來各國邊境陸續開放，法人估，每人每次出國至少要檢測兩至三次，預期核酸檢測（RT-PCR）將成為國際通行護照，估全球2021年新冠核酸檢測用於出入境的潛在產值，即達117億美元（約新台幣3,500億元）。推估全球2021年總檢測量上看55億人次，其中，核酸檢測PCR至少25億人次，商機仍大。

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