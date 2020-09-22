放寬外籍營造工提案 內政部：會兼顧本國勞工權益及職安

內政部研擬放寬外籍營造工提案，近期引發討論，對此內政部營建署表示，國內營造業勞工老年化，年輕人無意願投入，人力產生斷層，因此希望在兼顧本國籍勞工就業權益及加強工地職業安全原則下，訂定相關機制放寬外籍營造工，已提案勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組溝通與討論，目前尚未定案。

內政部營建署表示，在台移工目前人數為71萬8,058人，屬營造業移工者僅4,416人。

為解決國內營造產業缺工問題，政府目前藉由職業訓練資源以自辦、委辦、代辦方式辦理技術人員培訓，希望補充國內營造業勞動力；另內政部營建署為能瞭解營造產業困境，透過各相關公會溝通協調後，由勞動部訂定相關補助規定，提供失業勞工最高10萬8千元的就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工受僱從事營造業工作，且營造業雇主僱用失業勞工滿30日，最高可獎勵12個月。

不過鑒於國內營造產業勞工年齡老化，年輕人無意願投入，人力產生斷層嚴重，影響產業發展；再加上政府近年來積極推動前瞻基礎建設及台商回流之情況下，營造業缺工問題愈趨嚴重。

內政部希望在兼顧本國籍勞工就業權益及加強工地職業安全原則下，訂定相關機制以放寬外籍營造工，藉以解決國內營造業目前缺工之窘境，並非外界所疑慮係為「廉價勞動力」而任由職業災害發生，後續將透過各界充分溝通與討論，解決缺工問題，以促進營造產業的健全發展。