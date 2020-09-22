8月失業率罕見不升反降 主計總處分析二大原因

適逢畢業季，失業率卻不升反降，創近十年來首見。主計總處今（22）日公布8月失業率為3.99%，較7月微降0.01個百分點，主計總處分析二大原因，一、國內經濟活動回溫，勞動市場逐漸改善，二、青年未積極投入勞動市場，初次尋職人數低於往年水準，致8月失業率比7月低。

主計總處今日發布8月失業率降至3.99%，季調後失業率為3.83%，也下降0.07個百分點，已連三月下滑。不過，累計今年以來失業率平均為3.89%，則較去年同期上升0.16個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，近五年6至8月畢業季的失業率平均增加0.05-0.08百分點，受應屆畢業生投入職場尋職影響，推升失業率走揚；而今年失業率罕見不升反降，研判受疫情影響，青年投入職場積極度低於往年水準。

陳惠欣指出，今年8月因「初次尋職」而失業者月增2,000人，與近五年情況相比，8月因初次尋職而失業者約會比7月增加3,000至6,000人的規模，與今年的情勢明顯有差距，可看出今年畢業生投入尋職的情況不如預期。

此外，過去十年在6至8月畢業季期間，20至24歲年輕人的勞動參與率均明顯上升，至少超過2個百分點，但今年6至8月間，20至24歲勞參率僅增加1.2個百分點，也低於往年的水準，反映畢業生求職態度偏向保守。

另一方面，勞動市場也逐漸回傳好消息，影響8月失業率下降的因素也包括國內經濟回溫，使得就業情勢改善，觀察8月因工作場所業務緊縮或歇業而失業人數比7月減少5,000人，已經連三月下降。

不過，雖然因工作場所業務緊縮或歇業而失業的人數持續下滑，但8月人數仍高達14.2萬人，比去年同期大幅增加了3.3萬人，足足多了三成的幅度，顯示就業市場仍未擺脫疫情的陰霾。

整體而言，陳惠欣坦言，勞動市場情勢逐漸改善，但尚未回到疫情前水準，且青年未積極投入勞動市場尋職，需密切留意後續「遞延效應」；從就業人數來看，8月就業人數1,150.7萬人，雖然月增9,000人，但仍比1月疫情初期減少近3萬人。