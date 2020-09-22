台商回流供電成考驗 工研院籲規劃電力承載順序

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
電力資源規劃永續策略研討會研討會邀請產學研專家參與，攜手幫助台灣找出最佳電力資源組合，打造電力永續新未來，圖左為成大教授張簡樂仁、工研院院長劉文雄、工研院電網策略室主任劉志文、工研院綠能所組長劉子衙。圖／工研院提供
電力資源規劃永續策略研討會研討會邀請產學研專家參與，攜手幫助台灣找出最佳電力資源組合，打造電力永續新未來，圖左為成大教授張簡樂仁、工研院院長劉文雄、工研院電網策略室主任劉志文、工研院綠能所組長劉子衙。圖／工研院提供

氣候暖化、台商回流、及大型半導體投資案等，讓台灣用電量持續面臨挑戰，需要以更宏觀的視野與長遠思維，盤點所有電力資源並妥善運用。工研院今（22）日舉辦「電力資源規劃永續策略研討會」，邀請產學研專家參與探討維持供電穩定與友善環境解方，提出電力系統供應時要有承載順序（loadingorder）的思維，與整合資源規劃（Integrated Resource Planning，IRP）的做法，並將其當作電力管理雙箭，來評估供給面與需求面的所有選項與環境考量，以及成本及風險後，幫助台灣找出最佳電力資源組合，打造電力永續新未來。

工研院院長劉文雄表示，供電穩定是全民關注的議題，但如今社會上尚缺電力承載順序與整合資源規劃的普遍觀念，所謂電力承載順序，指的是當電力系統面對用電量攀升以及負載端多樣的需求時，要尋求解決辦法的優先次序，其中有三個項目要優先思考，包括需量反應、節約能源、分散式電源等，如果這三者都不可行，再來規劃蓋變電所或新電廠；而整合資源規劃則是推動電力承載順序的工具，把所有電力來源進行最佳的整合運用。

劉文雄舉例說明指出，當需要花錢時，會評估這筆錢是要從銀行活期存款、定存、股票、基金、或是房地產變現的優先順序來使用，並考量資金來源使用配比，像是活期存款就可以馬上使用，基金或是股票就必須等到賣出才能兌現，把資金做最佳化的運用，這就是電力承載順序與整合資源規劃重要的意涵。

實際上，台灣一年8,000多個小時中，其實僅有約200小時負載較高，因此，做好尖峰用電管理，對於現階段所面對的電力問題即可迎刃而解。除了用電需求外，近來全球極端氣候越來越頻繁，因應全球暖化，台灣在「溫室氣體減量及管理法」明定2050年溫室氣體排放量，要降為2005年的5成以下。對此想要同時滿足用電以及環境需求，電力承載順序與整合資源規劃就是最佳解方，此一作法與規劃在國外已行之有年，這次舉辦國際研討會的最大意義，就是希望透過國內外專家分享，把這兩大觀念導入台灣，有利於擘畫台灣未來電力永續藍圖。

以推動電力承載順序最為成功的美國為例，南加州愛迪生公司執行總監邱維倫指出，2012年美國加州能源委員會通過「電力承載順序」政策，明確訂定電力資源使用的優先順序，依序為能源效率改善、需量反應、再生能源和分散式發電，最後才是傳統發電機組的開發。南加州愛迪生公司因應電力承載順序政策，2013年推行優先資源試驗計畫（PreferredResources Pilot, PRP），優先採購高能源效率、需量反應、儲能與分散式再生能源，預計2021年可獲得200MW容量，在不新建新機組下，有效降低尖峰負載成長。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文認為，面對供電穩定需求，台灣必須建立能源發展長期目標，整合資源規劃就是很好的工具，能夠盤點未來可能面臨的挑戰，提前部署因應策略。工研院今年利用模型分析，探討2040年可能的能源組合。從分析結果來看，要滿足未來能源與電力需求，同時達成減碳目標，2040年再生能源發電占比至少要達42％到51%，因此在大量再生能源併網下，必須思考如何透過輔助服務等方式，強化電網韌性及調度靈活性。

成功大學電機系教授張簡樂仁說，早期電力需求出現時，電業機構多專注在設立新機組等電源開發上，但現今隨著需量反應、能源效率、再生能源、儲能、智慧電網、分散式能源等生力軍加入供電行列，要把資源妥善運用，國際上多採用整合資源規劃，評估所有資源選項，並因應外在條件變化進行調整，在成本及風險考量下選擇電力資源最佳組合，目前美國已有超過一半的州施行整合資源規劃的規定。

工研院舉辦的「電力資源規劃永續策略研討會」，由南加州電力公司執行總監邱維倫、成大電機系教授張簡樂仁、工研院綠能與環境研究所組長劉子衙，分別以「加速轉型以邁向永續能源」、「整合資源規劃」及「中長期能源與電力發展規劃之工具與程序介紹」為題開講，並邀請工研院院長劉文雄、工研院電網管理策略室主任劉志文、台灣電力與能源工程協會理事長盧展南、台電公司副總陳建益、台電公司電源開發處副處長鍾輝乾參與，共同為台灣未來電力發展提出建言。

工研院22日舉辦電力資源規劃永續策略研討會，提出電力系統供應時要有承載順序的思維，與整合資源規劃的做法，並將其當作電力管理雙箭，幫助台灣找出最佳電力資源組合，左起：成大教授張簡樂仁、台電副總陳建益、工研院院長劉文雄、台灣電力與能源工程協會理事長盧展南、工研院電網策略室主任劉志文、工研院綠能所組長劉子衙。圖／工研院提供
工研院22日舉辦電力資源規劃永續策略研討會，提出電力系統供應時要有承載順序的思維，與整合資源規劃的做法，並將其當作電力管理雙箭，幫助台灣找出最佳電力資源組合，左起：成大教授張簡樂仁、台電副總陳建益、工研院院長劉文雄、台灣電力與能源工程協會理事長盧展南、工研院電網策略室主任劉志文、工研院綠能所組長劉子衙。圖／工研院提供

工研院 再生能源 供電

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