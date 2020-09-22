投資歐盟論壇首度在台舉辦 聚焦ICT、自駕車、生技

歐洲經貿辦事處與經濟部、外交部今（22）日於台北國際會議中心共同舉辦「投資歐盟論壇」（EU Investment Forum），由歐洲經貿辦事處高哲夫（Filip Grzegorzewski）處長主持，蔡英文總統以貴賓身分應邀參加，經濟部長王美花、外交部長吳釗燮亦出席致詞，活動吸引逾500人參加，不少知名台廠如台達電、億光、研華等也在列。

此次論壇是歐盟首度聯合15個會員國在台舉辦的年度最大盛事，除專題演講外，並聚焦「ICT資通訊」、「自駕車」、「生技健康」三大主題，邀請歐盟與台灣的企業、官方等代表，分享歐盟及個別會員國的投資環境、法規政策、優惠獎勵措施、產業現況和市場潛力等資訊，與會者並能透過視訊與身在歐盟的各領域專家直接交流，觸動台歐雙邊創新合作機會。

蔡總統致詞表示，儘管全球市場仍充滿不確定性，但台灣看到的是繁榮與建立全球夥伴關係的機會，因此推出「投資台灣三大方案」，提升投資人信心，目前已吸引投資金額超過1兆元，創造逾9.2萬個就業機會。

蔡總統說，台灣在防疫的同時也努力鼓勵投資，即使全球經濟預測呈現衰退，台灣仍可望維持1.56%正成長，居亞洲四小龍之首；尤其台灣打造健全投資環境，提供公平及可預測的商業環境已產生正面效益，去年歐盟對台投資金額占外人來台投資總額的25%，是台灣最大外資來源。

蔡總統指出，相信在共享自由、民主、法治價值下，台歐盟將建構更強勁的經貿關係，並期盼歐盟及各會員國能支持「台歐盟雙邊投資協議（BIA）」簽署，作為未來成功的基石。

歐洲經貿辦事處長高哲夫表示，變動背後所反映的是新機會的誕生，正如新冠肺炎疫情的衝擊，凸顯了各國的脆弱處，放大了國際供應鏈與貿易既存的問題，卻也為台灣與歐盟企業提供了前所未有的合作機會。

高哲夫說，歐盟不但是擁有4.5億消費人口的單一市場，人員、資金、商品、服務可在所有會員國境內自由流通，且擁有先進創新的產業技術，邀請台灣企業前往投資、鏈結世界。

經濟部長王美花說，去年高哲夫就向她提出舉辦「投資歐盟論壇」的二項初衷，首先，台歐盟過去在貿易往來密切，然在投資方面台灣企業赴歐投資比重仍有上升空間；其次，台歐盟企業有很高的互補性，尤其在ICT、機械、半導體等領域皆有不少合作可能性，因此在當前經濟變局下，尋找及建立信任夥伴關係已成為各國全球戰略性思考的關鍵。

王美花表示，台灣與歐盟正可成為彼此的好夥伴，經濟部非常樂意推動加深台歐雙邊投資經貿合作關係；由於到不同國家投資都有資訊不足及需要克服的障礙等問題，本次論壇正是讓台灣企業可更深入瞭解歐洲投資環境的平台。

經濟部指出，論壇現場另同步舉行投資博覽會，由15個歐盟會員國在台代表機構以及我外貿協會、投資台灣事務所設攤展示當地投資亮點與商機，吸引有興趣的投資人當面洽談，為建構台歐盟投資交流平台邁出嶄新的一步。