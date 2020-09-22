SEMI：美制裁若擴大到陸其它企業 對我供應鏈衝擊久遠

國際半導體產業協會（SEMI）產業研究總監曾瑞榆在22日舉行的「國際半導體展展前記者會」上表示，半導體新設備今年投資成長最快的市場為大陸及南韓，今年前7個月有90億美元的投資，投資步伐都沒有因疫情有所放緩。曾瑞榆還擔心，未來美國若對華為的制裁擴大到其他大陸科技企業，對我半導體供應鏈的衝擊將會更久遠。

SEMI 22日下午舉行「國際半導體展展前記者會」，曾瑞榆表示，半導體新設備今年投資成長最快的兩個市場是大陸和南韓，前7個月大陸年增45.2%，南韓年增54.1%，而台灣年增10.6%；從總金額來看，台灣、大陸及南韓在前7個月約有90億美元的投資，與去年相比有蠻大的成長幅度，因此，從設備無論是前段、後段投資的步伐都沒有因疫情有所趨緩。

不過，曾瑞榆也擔心，目前半導體產業較大的威脅是地緣政治保護主義的崛起，這部分並不會是短期的影響，他說：「即使下一任美國總統換人的話，這個議題還是存在」，未來美國對華為的「實體清單」或是出口管制，如果擴大到其它大陸企業，對我供應鏈帶來的衝擊會比想像中的更久遠。同樣地，大陸如果也做出「實體清單」等報復措施，預期未來兩到三年對行業將會是破壞性的衝擊。