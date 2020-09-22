政院核定國發會新人事 張富林接任社發處長

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

國發會原社發處長、資管處長均退休，行政院於21日核定國發會社會發展處處長及資訊管理處處長分別由社會發展處副處長張富林與外交部資訊及電務處副處長謝翠娟接任。

國發會表示，張富林現年52歲，國立台灣大學植物病蟲害學研究所碩士，1992年公務人員高等考試二級考試農業技術類科及格，曾任國家檔案局籌備處及檔案管理局科長、檔案管理局專門委員、行政院研究發展考核委員會簡任視察及專門委員、國發會社會發展處專門委員等職務，學經歷豐富完整，熟稔社會發展處業務，未來國發會將借重其在社會發展議題及對策之長才，協助推動開放政府國家行動方案等重要社會發展業務。

謝翠娟現年50歲，國立交通大學資訊管理研究所博士，87年公務人員高等考試三級考試資訊類科及格，曾任台北縣政府研考室副主任、行政院研究發展考核委員會分析師、科長、高級分析師、組長、國發會資訊管理處高級分析師等職務，未來將運用其所具資訊專長及數位治理經驗，協助國發會推動智慧政府等重大業務。

國發會 研究所 台灣大學

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