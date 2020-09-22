台美將經濟對話？ 林建山：假議題

美國國務卿克拉奇返國後，台美經濟對話能否能如經濟部長王美花所言，有機會展開？環球經濟社社長林建山21日受訪時說，台灣從李登輝時期就開始與美國談TIFA，但美國要求台灣開放的各項產業都是台灣無法同意的，歷經陳水扁、馬英九、蔡英文幾任政府好幾回合都無法達成共識，他批：「台美經濟對話根本是空包彈」。

台美經濟對話假議題

環球經濟社社長林建山說，在總統李登輝時，就想與美國簽訂FTA，但因為美國不承認台灣是一個主權國家，所以表示要先跟台灣談TIFA；而TIFA共要談24個回合，但從前總統李登輝開始談，一直談到陳水扁、馬英九，都是到第3回合就中止了。「那個才是真正的『台美經濟對話』，有資深官員參與會議討論。」他說。

林建山指出，美國向台灣提出6個議題，一、要求開放美牛美豬；二、要求金融業開放，當時央行總裁彭淮南完全無法接受；三、要求電信、資通產業開放；四、要求交通運輸業開放，第一個項目是要開放大型聯結車業者來台經營，五、要求農產品開放；六、要求商業服務業開放，「但因為台灣一項都無法開放，這些議題就一直卡著，美方就表示，如果都不同意開放，那就不用談。」

「王美花說要進行台美經濟對話，根本是一個笑話！」林建山強調，台美已經就開放議題討論許久，彼此要求的開放清單應該都了然於心，雙方都知道不可能達成共識；有一些學者因為克拉奇訪台，認為台美有可能談FTA或是談BTA，「連TIFA都沒有談成，怎麼可能談FTA或BTA？真是笑話。」

美國訪台意在政治

林建山表示，TIFA沒談，不可能先談FTA；簽署BTA又比FTA更難，FTA對於是否具有主權國家身分可以放寬一些，但如果美國要跟台灣進行雙邊貿易協定，表示要國家跟國家對等，但美國是不可能承認台灣為一個主權國家的，因此簽訂FTA、BTA都是空談。

「從過去雙方在TIFA的談判，就知道雙方所要的落差太大。」林建山說，如今經濟對話根本是政治對話，「王美花說台美經濟對話其實都是假議題、打空包彈，用來忽悠人民的說法。」

「台灣希望與美國談經濟問題，但克拉奇來台卻希望台灣的供應鏈搬出中國大陸。」林建山指出，克拉奇對台灣提出兩大要求，一、要求台灣跟大陸經濟脫鉤，希望台灣公司把在中國的供應鏈撤走，「這根本是強人所難。」；川普也曾要求美國企業從中國撤出，「但美國87%的企業不願撤出中國，只有3至5%的企業準備移出，但他們也沒有回應川普要求搬回美國，而是轉移至其他東南亞國家。」林建山說。

美國還希望台灣做美國架設飛彈的基地，讓台灣為此跟美國購買許多武器，成為美國在亞洲的「看門狗」。林建山表示，就算台灣跟美國談判也討不到任何便宜，「因為手中的談判籌碼，如美豬美牛，早就交給美國。」

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