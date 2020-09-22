十年首見！適逢畢業季 8月失業率反降至3.99%

隨國內經濟活動持續回溫，主計總處今（22）日公布8月失業率為3.99%，較7月微降0.01個百分點，經季節調整後失業率為3.83%，較去月下降0.07個百分點，適逢畢業季，失業率卻不升反降，是近十年來首見8月失業率低於7月失業率。

不過，累計1至8月失業率平均為3.89%，較去年同期上升0.16個百分點。

主計總處指出，8月勞動力人數為1,198.5萬人，較7月增加8,000人或0.07%，較2019年同月則減7,000人或0.05%。1至8月勞動力人數平均為1,196.3萬人，較去年同期增加2.8萬人或0.23%。

按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 5.81%最高，高級中等（高中、高職）及研究所分別為3.59%及3.29%。

按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.09%，20至24歲者12.56%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率為 6.54%，30至34歲者降至3.95%。