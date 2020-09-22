VUCA時代企業如何因應 KPMG提解方

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
KPMG安侯建業今天舉辦領袖學院論壇，安侯企管公司執行副總朱成光、證交所公司治理部經理黃玻莉、台灣透明組織協會執行長葉一璋、證交所總經理簡立忠、證期局長張振山、台灣董事學會理事長吳壽山、KPMG主席于紀隆、安侯法律事務所合夥律師鍾典晏、KPMG顧問部副總邱立成一同與會。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業今天舉辦領袖學院論壇，安侯企管公司執行副總朱成光、證交所公司治理部經理黃玻莉、台灣透明組織協會執行長葉一璋、證交所總經理簡立忠、證期局長張振山、台灣董事學會理事長吳壽山、KPMG主席于紀隆、安侯法律事務所合夥律師鍾典晏、KPMG顧問部副總邱立成一同與會。圖／KPMG提供

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，從去年中美貿易大戰延續，到新冠肺炎爆發乃至目前的中印紛爭等重大事件的發生，均影響企業營運甚鉅，除了考驗企業的應變能力外，也考驗著企業對於誠信經營的價值堅持及所衍生的風險管理能力。而在主管機關愈趨重視公司治理相關機制方向下，企業如何在此劇變環境中落實公司治理，提升永續發展，將是未來董監事需持續面對的課題。

KPMG今天舉辦2020安侯建業領袖學院論壇，主題為「劇變風險因應，公司治理精進」。KPMG顧問部副總經理邱立成說，2020給世界敲響了劇變時代的警鐘，一連串重大事件發生，代表著企業未來將處於不穩定（Volatile）、不確定（Uncertain）、複雜（Complex），及模糊（Ambiguous）的經濟環境狀態，簡稱為VUCA時代，這也自然增加企業許多營運風險管控的困難度。

邱立成認為，面對VUCA，需要考量以另一個VUCA管理方向予以因應，分別為前瞻性的願景方向（Vision）、具洞察性的評估機制（Understanding）、清晰透明的架構和流程（Clarity），及敏捷性管理機制（Agility）。前述VUCA時代下因應的VUCA管理方向，代表企業未來需具有包容矛盾性的管理思維，如在考量營運利潤最大化下也需要兼顧對於社會及環境的責任履行、在扁平組織管理下也可能需要有危機因應下的集權主導指揮系統，因此相對在劇變影響下進行企業重大策略轉折的同時，更需要有完整風險管理機制予以輔助。

台灣董事學會理事長吳壽山指出，台灣從工業島到科技島，進入百年發展的下半場，中美貿易戰加上重大疫情，全面衝擊台灣出口加工的全球供應鏈模式，台灣企業經營的變數更複雜，董事會的決策挑戰更形險峻，台灣企業的下一步，將何去何從？吳壽山表示，董事會是公司治理重要的一環，帶領著企業上下維護公司策略管理效能、極大化企業的價值。

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