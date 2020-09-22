AI取代人類工作？這些職務消失機率較高

根據yes123求職網調查顯示，「2021年元旦起」調漲基本工資，有66.3%的企業透露，「考慮跟進」調高正職的薪資水準，不過也有43.3%公司表示，因此「考慮」在明年調高產品或服務售價，且有32.2%公司表示，有考慮以「自動化」或「人工智慧」方式，進行生產或提供服務，比例高於去年的28.7%。

在硬體端，出現機器人的自動化、全天候生產；再到軟體端，有人工智慧AI（Artificial Intelligence）的高速運算，恐怕將有工作、行業消失。預估在10年後，因為發展「機器人自動化」或「AI（人工智慧）系統」，企業平均認為，目前的工作機會，將大約消失23.6%。難怪調查也顯示，預估在「退休前」，有高達8成3的勞工透露，「會擔心」自己的工作（職務）被機器人或人工智慧取代。

因此，若以10年後來看，在機器人自動化與人工智慧的職場，預估哪些「勞力型」工作消失機率較高？根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，前五名「勞力型」工作消失機率較高者為：「售票員」(51.1%)、「產線作業員」(50.2%)、「加油站人員」(48.2%)，以及「量販店、超商店員」(33.2%)、「飯店櫃檯人員」(31.7%)。

同樣也以10年後來看，在未來的AI職場，預估哪些「勞心型」工作消失機率較高？在可複選狀況下，前五名是：「銀行櫃檯行員」(34.4%)、「翻譯人員」(32.9%)、「金融交易員」(31.3%)，以及「記者」(26.6%)、「產線工程師」(25.6%)。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，面對薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己；甚至可能減少人員聘用機會，改以自動化設備、機器人取代，或者增加現有編制內員工的工作量；加上防疫考量，還有少子化、高齡化時代的缺工問題，企業方面將加快AI與無人化營運的腳步。

楊宗斌並指出，從科技業的無人產線，到無人商店、無人車、無人機等試驗，以及與「FinTech」相關的理財分析，自動化、人工智慧已同時衝擊到勞力密集與資本密集型工作：意謂著藍領和白領階級的勞工，都需要正視這場進行中的「職場革命」。

不過楊宗斌也認為，人類工作並不會完全遭到取代，因為勝過機器的部分，在於「人性」這兩個字：像是關心、同理心、人際互動。比如說醫護工作，不是光靠治療儀器，「醫病關係」更需要靠溝通；還有社福照護工作，不僅僅是陪伴，銀髮族更需要來自內心的「噓寒問暖」；媒體工作也不會消失，因為需要深度報導分析，透過「有溫度」的文字、影音力量來影響社會。

楊宗斌進一步預估，最終將走向「人機協作」的概念，也就是AI（機器人）與勞工，未來在職場範圍內，為了達成任務目標進行直接合作：前者從事精準度、重複性高的工作，後者在前者輔助下，從事更具創造性的工作。

「鼠年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是yes123求職網於2020年9月3日到9月14日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,175份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86%。至於企業有效問卷共885份，信心水準為95%，誤差值為正負3.29%。