三竹股市App功能升級 影音內容上線

三竹資訊（8284）今（22）日公布，自有品牌「三竹股市APP」建置「新聞匯流」專區，除提供20家媒體的文字網路新聞，即日起功能升級，首波與民視、TVBS、鉅亨網合作播送影音新聞，三竹更取得合作媒體的財經節目播映權，讓用戶掌握各種股票、基金資訊。

三竹表示，三竹股市APP去年3月推出「新聞匯流」功能，與各大媒體合作，導入網路文字新聞資訊並整合在同一個瀏覽空間，方便投資人即時閱讀，媒體也能從中獲取更多點閱率。根據三竹統計，三竹股市APP的新聞匯流功能開通後，108年全年點閱次數近8,300萬次。今年3月股市動盪，投資人更關心財經資訊，單月點擊次數就高達 1,350多萬次，顯然使用者以APP看盤時，還有瀏覽新聞的需求。

由於影音也是現代人不可或缺的資訊來源，三竹決定升級三竹股市APP的功能，第一波與民視、TVBS及鉅亨網合作，投資人只要在三竹股市APP的「新聞匯流」專區，找到「影音內容」分項，就能觀看影音訊息，新功能即起上線，中視、三立等媒體製播的影音內容也將陸續更新。

三竹指出，三竹股市APP的使用者未來不僅可即時觀看各類新聞資訊，三竹更取得TVBS、鉅亨網授權播出其製作的財經節目。由於許多投資人已習慣在三竹股市APP觀看文字新聞，如今新增的影音新聞與財經節目同樣吸睛，投資人使用APP看盤之餘可搭配影音訊息，即時了解股市趨勢，快速掌握產業脈動。