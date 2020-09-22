上緯新能源全新F4風場開發計畫 規模十倍大

上緯新能源繼海洋風場與海能風場後，今（22）日再提出全新的大型風場開發計畫，打算在苗栗外海打造新風場Formosa 4（簡稱F4），潛在總裝置容量高達4.4GW（百萬瓩），規模將是海能風場的十倍大。

上緯新能源本周已經將F4風場開發計畫遞案環保署，接下來必須先通過環評、取得各項必要的政府許可、並完成專案合約與融資後展開。

上緯新能源執行長林雍堯先前就預告，政府正在規劃2021年離岸風電區塊開發草案，將釋出新的風場計畫，「上緯新能源當然不會缺席」。據了解，經濟部能源局新一輪的離岸風電選商時間可能落在2022年，上緯新能源已提前做好準備。新的F4風場目標最快2025年之後能夠完工並進入商轉。

上緯新能源今天全新提出的F4風場開發計畫，幅員面積廣大，預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」等三處深水場域，距苗栗海岸約18-20公里，未來合併裝置容量達4.4GW，可滿足約450萬家戶的用電需求。這個規模，比起海能風場總裝置容量376MW，足足超過十倍大。

上緯新能源主管今天表示，F4風場的地點位在苗栗外海，比起先前的風場，離海岸更遠，可做深水，但難度也更高，公司正在考慮引進固定式基樁和浮動式平台等新的建置技術。

上緯新能源原本隸屬於國內上市公司上緯投控（3708）旗下，是台灣唯一具備完整實戰經驗的離岸風電開發商，2016年底獨立完成建置台灣首座海象觀測塔及兩座示範風機，2019年底完成台灣首座商業運轉的「海洋風電」；另外公司目前也正在苗栗外海打造第二個離岸風場「海能風電」，由47座8MW風機組成，總裝置容量376MW，預計2021年完工。

惟上緯投控去年已將子公司上緯新能源95%的股權售予美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak。在國際資金的支持下，上緯新能源人員持續擴編，且除了原本擅長的離岸風電，未來也打算殺進陸域風場和太陽能等其他綠能新領域。