快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今動土 座落台中港

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港。記者游振昇／攝影
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港。記者游振昇／攝影

沃旭能源大彰化離岸風場運作維護中心今天動土，座落台中港，看好台中港的水深和便利性，預計2022年完工後進駐，負責900MW大彰化離岸東南和西南第一階段離岸風場運維作業，完工後將提供數百個直接和間接在地工作機會；台中市副市長令狐榮達致詞時說，日前台中市勞工局辦的就業博覽會，就有9家風電公司，提供260個工作機會。

沃旭能源亞太區總裁柏森文表示，這是沃旭能源在台灣和亞太地區投資興建的首座離岸風場運維設施，完工後將成為台灣規模最大的運維中心，符合沃旭「創造完全以綠能運作的世界」；沃旭能源台灣總經理汪欣潔說明，這座運維中心綠建築，屋頂有太陽能，建築設計有雨水回收再利用功能，運維中心將設充電站，運維中心人員交通工具以電動汽機車為主，成為名符其實的綠建築。

柏森文表示，這座離岸風場運維中心預計可帶動相關運維產業發展，當風場完工進入運維階段，將和承包商和供應商共同創造數百個直接和間接在地工作機會。

台中市副市長令狐榮達表示，台中市府重視綠能，開發節能減碳能源是世界趨勢，台中市府日前辦就業博覽會，就有9家風電公司提供260個工作機會；航港局長葉協隆說，這座運維中心動土，象徵台灣離岸風電跨出重要一步；今天的動土典禮，台灣港務公司董事長李賢義和台中市副議長顏莉敏等人都到場祝賀。

沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港，將是綠建築。記者游振昇／攝影
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港，將是綠建築。記者游振昇／攝影
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港。記者游振昇／攝影
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港。記者游振昇／攝影
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港。記者游振昇／攝影
沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今天動土，運維中心設在台中港。記者游振昇／攝影

離岸風電 綠能 綠建築

延伸閱讀

好幸運！彰化振興消費抽獎 花500元抽中5萬元現金

中市府表揚好人好事代表 84歲樹薯伯打掃步道好讚

排球／永信杯熱烈開打 360支隊伍齊聚鐵砧山一決高下

台中第二屆「國際無車日」 超過800人步行健走響應

相關新聞

行政院：上半年經濟成長率0.78% 亞洲四小龍唯一正值

行政院長蘇貞昌今上午原預計在立法院施政報告並備詢，但遇國民黨立委杯葛，至今仍未上台報告。不過，根據已送到立法院的兩份書面...

創新技術博覽會將開幕 資策會展六項創新技術

「2020台灣創新技術博覽會」即將於9月24日在台北世貿一館盛大開幕，財團法人資訊工業策進會（資策會）今（22）日表示，...

出席投資歐盟論壇／海英俊：併購是投資歐盟最快方式

2020投資歐盟論壇今天登場，在歐洲投資逾30年的台達電子董事長海英俊受邀分享成果與經驗。他建議，透過併購是投資歐盟最快...

上緯新能源全新F4風場開發計畫 規模十倍大

上緯新能源繼海洋風場與海能風場後，今（22）日再提出全新的大型風場開發計畫，打算在苗栗外海打造新風場Formosa 4（...

沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今動土 座落台中港

沃旭能源大彰化離岸風場運作維護中心今天動土，座落台中港，看好台中港的水深和便利性，預計2022年完工後進駐，負責900M...

居家健身商機加持 對美運動用品出口增逾7成

台灣8月對美出口金額再創單月新高，年增逾1成，財政部統計，主要受惠於資通訊產品出口亮眼，運動用品出口增逾7成，隨著國外疫...

NEC宣布：拿下夏威夷機場溫度檢測與人臉辨識訂單

在新冠肺炎疫情中，NEC宣布，獲得美國夏威夷交通部門選為公共機場熱感溫度檢測與人臉辨識技術供應商，協助維護場所安全，並辨...

出席投資歐盟論壇／蔡總統盼洽談雙邊投資協議

蔡英文總統今（22）日上午出席「投資歐盟論壇」時強調，台灣已經準備好，成為歐盟在資通訊技術、生技、健康及智慧移動等產業的...

新光三越董座由日方出任 吳昕陽升副董

財經圈傳出消息，國內百貨業龍頭新光三越今天(22日)上午10時舉行董事會，會中通過日籍副董事長村上英之升任董事長，以接替...

4職業工會欠繳勞保費 勞保局將移送行政執行

勞動部勞保局公布最新職業工會積欠勞工保險費名單，有4職業工會欠繳勞保費已逾繳費寬限期。勞保局表示，除了將工會移送行政執行...

投資歐盟論壇／歐盟駐台代表喊「愛拚才會贏」呼籲台企業前進歐盟投資

蔡英文總統今天出席「投資歐盟論壇」活動時表示，今天的論壇象徵台灣和歐盟之間投資夥伴關係的新篇章，她鼓勵雙方建立對彼此有利...

掌握「丁蟹效應」，你可以躲掉多少次股災？

相信絕大多數年輕一代的股市投資人，都沒有聽過「丁蟹效應」這個名詞。而「丁蟹效應」是什麼？跟股市又有什麼樣的關聯性？為何外資里昂證券還為其背書，並分別於2004、2012年兩次出具報告證明其威力？

熱門新聞

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

美企又一家 英特爾准供貨華為

銀行理專做假報表瞞客戶投資虧損 被金管會糾正

中鋼轉盈 加薪3%

林百里：6G五年後出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。