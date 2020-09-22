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沃旭能源大彰化離岸風場運維中心今動土 座落台中港
沃旭能源大彰化離岸風場運作維護中心今天動土，座落台中港，看好台中港的水深和便利性，預計2022年完工後進駐，負責900MW大彰化離岸東南和西南第一階段離岸風場運維作業，完工後將提供數百個直接和間接在地工作機會；台中市副市長令狐榮達致詞時說，日前台中市勞工局辦的就業博覽會，就有9家風電公司，提供260個工作機會。
沃旭能源亞太區總裁柏森文表示，這是沃旭能源在台灣和亞太地區投資興建的首座離岸風場運維設施，完工後將成為台灣規模最大的運維中心，符合沃旭「創造完全以綠能運作的世界」；沃旭能源台灣總經理汪欣潔說明，這座運維中心綠建築，屋頂有太陽能，建築設計有雨水回收再利用功能，運維中心將設充電站，運維中心人員交通工具以電動汽機車為主，成為名符其實的綠建築。
柏森文表示，這座離岸風場運維中心預計可帶動相關運維產業發展，當風場完工進入運維階段，將和承包商和供應商共同創造數百個直接和間接在地工作機會。
台中市副市長令狐榮達表示，台中市府重視綠能，開發節能減碳能源是世界趨勢，台中市府日前辦就業博覽會，就有9家風電公司提供260個工作機會；航港局長葉協隆說，這座運維中心動土，象徵台灣離岸風電跨出重要一步；今天的動土典禮，台灣港務公司董事長李賢義和台中市副議長顏莉敏等人都到場祝賀。
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