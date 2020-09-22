NEC宣布：拿下夏威夷機場溫度檢測與人臉辨識訂單

在新冠肺炎疫情中，NEC宣布，獲得美國夏威夷交通部門選為公共機場熱感溫度檢測與人臉辨識技術供應商，協助維護場所安全，並辨別體溫高於標準的旅客。

NEC表示，該集團與美國分公司，以及其合作夥伴Infrared Cameras獲得夏威夷交通部門，選為夏威夷公共機場熱感溫度檢測與人臉辨識技術供應商。很榮幸能成為夏威夷這項重大專案的一員，協助振興夏威夷的觀光旅遊和商業經濟，相信NEC的科技將有助於對抗新冠肺炎，維護夏威夷旅客和居民的安全與健康。

NEC與Infrared Cameras提供的解決方案，包含2,330萬美元的設備與建置費，與每年142萬美元的十年維護方案，合約總金額為3,750萬美元。熱感溫度檢測設備即將設置於檀香山國際機場、卡胡魯伊機場、利胡埃機場，與科納國際機場、希洛國際機場。第一階段已於7月在跨太平洋航班抵達的登機門設置溫度檢測設備，第二階段預計將在未來幾週內，於其餘的登機門設置溫度檢測設備。第三階段則預計於今年12月31日前，完成人臉辨識設備部署。

NEC指出，上述系統僅暫時保留體溫達攝氏38度以上的旅客照片，協助機場人員辨識，進一步評估確認是否需要採取健康防護措施。照片將在30分鐘內刪除，且不會提供給任何外部機構。至於體溫低於攝氏38度的旅客，其圖像不會被保留。系統也不會自動取得個人的資訊，如姓名、地址或駕照號碼，也不會包含犯罪紀錄或未執行的逮捕令。