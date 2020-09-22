出席投資歐盟論壇／蔡總統盼洽談雙邊投資協議

蔡英文總統今（22）日上午出席「投資歐盟論壇」時強調，台灣已經準備好，成為歐盟在資通訊技術、生技、健康及智慧移動等產業的主要合作夥伴，希望未來能在現有的穩定基礎上，洽談雙邊投資協議，讓雙方堅實的夥伴關係能夠向前推動。

總統致詞時說，儘管現今全球市場充滿不確定性，台灣仍積極擴展國際合作。別人眼中的動盪，在我們看來，是繁榮和建立全球夥伴關係的機會。因此，當全球經濟不穩定時，我們推出「投資台灣三大方案」，以提升投資人的信心，截至這個月，已收到650件申請案，吸引超過兆元新台幣的投資，並創造逾9.2萬個工作機會。

她指出，我們在防疫的同時，也努力鼓勵投資，讓台灣的經濟持續上軌道。全球經濟成長率預測本年將萎縮5.1%，台灣則維持預估1.56%的成長率，居亞洲四小龍之首。台灣打造如此健全的投資環境，不只是為了滿足國內需求，也是為了建立更穩健的國際關係。我們和歐盟一樣，提供公平及可預測的商業環境，期許互利互惠的全球夥伴關係。

這樣的策略已經產生正面效益。聯合國《2020年世界投資報告》預估，本年全球企業海外直接投資（FDI）跌幅將高達四成，但台灣1-7月核准外國人投資總金額反較去年同期增加10.56%，顯示外商看好台灣是安全、可信賴的投資環境。相信我們的歐洲友人一定也認同這樣的觀點，因為去年歐盟對台總投資金額已超過新台幣1兆元，占外國來台投資總額的四分之一，是台灣最大外資來源。

總統認為，台灣和歐盟不僅是緊密的投資夥伴，也共享自由、民主及法治價值。這些價值和彼此互補的強項讓我們建構起強勁的經貿關係。在風電產業中，已見到了合作關係的成果。未來，歐盟的「適合歐洲的數位時代規範」前瞻策略，以及台灣的頂尖資通訊產業，將成為深化合作的基礎。舉凡人工智慧、人工智慧倫理到資訊經濟，或資料保護、資訊安全到5G應用，台灣與歐盟企業有許多合作、投資及創新的機會。

總統表示，台灣政府透過設立「台歐盟數位經濟對話」及「產業對話會議」等交流平臺提供協助。此外，台灣也正推動「六大核心戰略產業」，以善用現有優勢，在未來的全球供應鏈中扮演關鍵的角色。

我們的核心戰略產業包括再生能源和數位產業，也符合歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的產業發展方向，有助未來雙方的合作。除此，我們還有更多可以合作的領域。例如，後疫情夥伴關係的醫療供應鏈。台灣企業設備齊全，可與歐盟業者在高端疫苗研發和生產、醫療器材和醫療口罩等防疫物資等領域共同合作。

這僅是台歐盟加強合作可受惠的產業之一，台灣已經準備好，成為歐盟在資通訊技術、生技、健康、智慧移動等產業的主要合作夥伴，因為這些都是臺灣產業的強項。然而，要實質獲益並確保未來更加蓬勃發展，我們勢須善用當前的情勢。在現有的穩定基礎上，洽談雙邊投資協議，將成為日後成功的基石。雙邊投資協議是成功的關鍵，能讓百業在數位時代中繁榮興旺。

總統強調，台灣和歐盟已奠定更堅實夥伴關係的根基。現在，就看我們如何來向前推動。