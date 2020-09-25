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勞退、勞保、國保3筆退休金怎麼領？領多少？ 線上試算就知道

聯合新聞網 / 綜合報導
勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站
勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站

政府為造福勞工族群，除設立「勞退」與「勞保」制度保障勞工的權利之外，還有多一層福利的國民年金保險（簡稱國保）。可以請領多少退休金與我們的退休生活息息相關，但你對這三者的差別有所了解嗎？讓我們透過以下幾點問題找到答案吧！

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站
勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站

問1：一般勞工退休時可以領到哪些給付或退休金？

答：一般勞工退休後可領取勞工退休金及勞保老年給付，符合國保資格者還可再另領一筆。

勞工退休金：是一種強制雇主給付勞工退休金的制度，分為新、舊制。舊制是雇主依「勞動基準法」辦理，勞工符合資格時向雇主請領退休金。新制則為雇主依「勞工退休金條例」，按月提繳薪資6%至勞保局設立的勞工個人退休金專戶內，勞工年滿60歲時可向勞保局請領。

勞保老年給付：勞工保險的給付項目之一，由雇主、勞工及政府三方分別依70%、20%及10%比例負擔保險費，等勞工符合老年給付請領資格時，可向勞保局申請給付。

國民年金保險：凡年滿25歲、未滿65歲且在國內設有戶籍，且無參加勞保、農保、公教保、軍保的國民會被自動納入保險，一旦遭遇生育、身障、死亡事故時可獲得給付，勞工若曾經參加國民年金保險，年滿65歲時還能再申請國保老年年金給付。

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站
勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站

問2：三種退休金的差別在於？

答：

新制勞工退休金：年滿60歲時，無論是否在職都可以請領。

勞保老年給付：以15年為界，若勞工年資滿15年，可選擇月領年金或一次領，特別注意的是勞工須在民國97年12月31日前有勞保年資才能選擇一次領。另是年資未滿15年，僅能選擇一次領。

國保老年年金給付：曾參加國民年金保險並有繳費，滿65歲即可請領。

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局粉專
勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局粉專

問3：勞保老年給付的給付標準？

答：勞保老年給付有老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付3種計算及領取方式。勞保局解釋，在民國97年12月31日之前有勞保年資的勞工，才能選擇一次請領老年給付，而在民國98年1月1日勞保年金施行後初次參加勞工保險者，則適用老年年金給付、或老年一次金給付。

老年年金給付：符合勞保年資滿15年者可「月領」年金給付，勞保年資沒有上限規定，年資越久領越多。依下方2公式計算計算老年給付金額，2者擇優發給。

第一式：平均月投保薪資*年資0.775%+3000元

第二式：平均月投保薪資+年資+1.55%

老年一次金給付：勞保年資未滿15年者，可再細分成「60歲以前」，勞保年資每滿一年，按其平均月投保薪資發給1個月，及「60歲以後」，勞保年資最多再計算5年。

一次請領老年給付：

(1)60歲以後：年資每滿一年給付1個月；年資超過15年者，超過部分每滿1年給付2個月，合計最高以45個月為限。

(2)60歲以後：勞保年資最多再計算5年。

(3)60歲以前+以後：給付月數最多計算到50個月。

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站
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勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站
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問4：請領前可以線上試算嗎？

答：可以，民眾可多加利用勞保局官網簡易試算區用自然人憑證進行網路試算，也可親自到勞保局各地辦事處鄰櫃試算。

還沒準備退休嗎？沒關係！民眾一樣可以使用自然人憑證上勞保局e化服務系統，點選「勞工退休金個人專戶查詢及試算」，即可試算個人專戶核發金額，包括至當日止累計本金、至上年度止累計收益及合計金額。

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站
勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自勞工保險局網站

特別需要提醒的是，選擇如何請領退休金關乎未來的退休生活，由於民眾選擇請領方式後若要再作更改的程序複雜，因此在申請勞保老年給付時，必須要慎重思考，才能為退休生活帶來保障！

勞工局 勞工退休金 勞保年金 國民年金

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