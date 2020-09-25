勞退、勞保、國保3筆退休金怎麼領？領多少？ 線上試算就知道

政府為造福勞工族群，除設立「勞退」與「勞保」制度保障勞工的權利之外，還有多一層福利的國民年金保險（簡稱國保）。可以請領多少退休金與我們的退休生活息息相關，但你對這三者的差別有所了解嗎？讓我們透過以下幾點問題找到答案吧！

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自 勞工保險局網站

問1：一般勞工退休時可以領到哪些給付或退休金？

答：一般勞工退休後可領取勞工退休金及勞保老年給付，符合國保資格者還可再另領一筆。

勞工退休金：是一種強制雇主給付勞工退休金的制度，分為新、舊制。舊制是雇主依「勞動基準法」辦理，勞工符合資格時向雇主請領退休金。新制則為雇主依「勞工退休金條例」，按月提繳薪資6%至勞保局設立的勞工個人退休金專戶內，勞工年滿60歲時可向勞保局請領。

勞保老年給付：勞工保險的給付項目之一，由雇主、勞工及政府三方分別依70%、20%及10%比例負擔保險費，等勞工符合老年給付請領資格時，可向勞保局申請給付。

國民年金保險：凡年滿25歲、未滿65歲且在國內設有戶籍，且無參加勞保、農保、公教保、軍保的國民會被自動納入保險，一旦遭遇生育、身障、死亡事故時可獲得給付，勞工若曾經參加國民年金保險，年滿65歲時還能再申請國保老年年金給付。

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問2：三種退休金的差別在於？

答：

新制勞工退休金：年滿60歲時，無論是否在職都可以請領。

勞保老年給付：以15年為界，若勞工年資滿15年，可選擇月領年金或一次領，特別注意的是勞工須在民國97年12月31日前有勞保年資才能選擇一次領。另是年資未滿15年，僅能選擇一次領。

國保老年年金給付：曾參加國民年金保險並有繳費，滿65歲即可請領。

勞保、勞退、國保3筆退休金怎麼領？領多少？別擔心！現在只要透過勞保局官網就能試算，立即知曉自己的退休金額。圖擷自 勞工保險局粉專

問3：勞保老年給付的給付標準？

答：勞保老年給付有老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付3種計算及領取方式。勞保局解釋，在民國97年12月31日之前有勞保年資的勞工，才能選擇一次請領老年給付，而在民國98年1月1日勞保年金施行後初次參加勞工保險者，則適用老年年金給付、或老年一次金給付。

老年年金給付：符合勞保年資滿15年者可「月領」年金給付，勞保年資沒有上限規定，年資越久領越多。依下方2公式計算計算老年給付金額，2者擇優發給。

第一式：平均月投保薪資*年資0.775%+3000元

第二式：平均月投保薪資+年資+1.55%

老年一次金給付：勞保年資未滿15年者，可再細分成「60歲以前」，勞保年資每滿一年，按其平均月投保薪資發給1個月，及「60歲以後」，勞保年資最多再計算5年。

一次請領老年給付：

(1)60歲以後：年資每滿一年給付1個月；年資超過15年者，超過部分每滿1年給付2個月，合計最高以45個月為限。

(2)60歲以後：勞保年資最多再計算5年。

(3)60歲以前+以後：給付月數最多計算到50個月。

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問4：請領前可以線上試算嗎？

答：可以，民眾可多加利用勞保局官網簡易試算區或用自然人憑證進行網路試算，也可親自到勞保局各地辦事處鄰櫃試算。

還沒準備退休嗎？沒關係！民眾一樣可以使用自然人憑證上勞保局e化服務系統，點選「勞工退休金個人專戶查詢及試算」，即可試算個人專戶核發金額，包括至當日止累計本金、至上年度止累計收益及合計金額。

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特別需要提醒的是，選擇如何請領退休金關乎未來的退休生活，由於民眾選擇請領方式後若要再作更改的程序複雜，因此在申請勞保老年給付時，必須要慎重思考，才能為退休生活帶來保障！