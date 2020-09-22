行政院：上半年經濟成長率0.78% 亞洲四小龍唯一正值

行政院長蘇貞昌今上午原預計在立法院施政報告並備詢，但遇國民黨立委杯葛，至今仍未上台報告。不過，根據已送到立法院的兩份書面報告顯示，雖面臨新冠肺炎衝擊，我國今年上半年經濟成長率為0.78%，是亞洲四小龍唯一正成長，8月份出口312億美元創歷史新高，顯示在健全投資環境、加速公共建設、推動各種紓困振興措施等已發揮綜效。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢，不過國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，占立法院議場官員席、備詢台及發言台，議事也陷入空轉。

不過根據行政院送至立院的兩份書面報告顯示，新冠肺炎全球確診人數已破3100萬人，死亡人數已近100萬人，全球每周約新增200萬起確診病例、約5萬人染疫喪命，疫情仍處在攀升階段，絲毫未見趨緩，許多國家鎖國、封城、學校停課、限制人民行動自由，大型活動被迫取消，只有台灣還能夠維持正常生活，孩子如常到校學習，是亂世中的福地。

報告指出，今年上半年，全球主要經濟體GDP都呈現大幅衰退，台灣仍能維持0.78%，是亞洲四小龍中唯一正成長；8月的出口值更首度突破300億美元，不僅是30幾年來最大規模，創歷年單月新高，也是近3年最大增幅；外銷訂單連續6個月成長，8月外銷訂單約455億美元，創歷年同月新高，年增達13.6%。

報告也顯示，當全球股市普遍呈現下跌走勢，台股仍維持平穩，股市上萬點天數超過1000天，大盤指數與外資持股占總市值比率，也屢屢創下史上新高；加上證交稅連續11個月正成長，今年前8月的證交稅年增達62%，也創30年同期新高，顯見台灣資本市場健全，備受國內外肯定，更凸顯台灣防疫有成，世界看好台灣、加碼投資台灣。

談到國內消費情勢，報告指出，7月的零售業營業額正成長，一舉衝上新台幣3300多億元，終止疫情以來連續5個月負成長，也創下史上同期新高，其中百貨公司營業額成長10.3%，便利商店營業額更成長了21.3%；而受疫情較大衝擊的餐飲業，業績也轉為正成長，顯示三倍券確實發揮效果。