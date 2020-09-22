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投資歐盟論壇／歐盟駐台代表喊「愛拚才會贏」呼籲台企業前進歐盟投資

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
歐洲經貿辦事處上午在台北國際會議中心舉辦「投資歐盟論壇」，蔡英文總統（中）與工研院院長劉文雄（左起）、歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮在合影前先行脫下口罩。記者余承翰／攝影
歐洲經貿辦事處上午在台北國際會議中心舉辦「投資歐盟論壇」，蔡英文總統（中）與工研院院長劉文雄（左起）、歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮在合影前先行脫下口罩。記者余承翰／攝影

蔡英文總統今天出席「投資歐盟論壇」活動時表示，今天的論壇象徵台灣和歐盟之間投資夥伴關係的新篇章，她鼓勵雙方建立對彼此有利的投資夥伴關係，打造公平、可預期的投資環境，也說台灣和歐盟之間包括民主自由的共享價值，讓雙方能建立緊密的合作夥伴關係。

歐洲經貿辦事處、經濟部和外交部今天共同舉辦「投資歐盟論壇」，蔡英文、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮出席致詞。歐洲經貿辦事處表示，論壇共吸引約9百位台灣企業和民眾註冊參加，會場有20個投資展示攤位，包括15個歐盟駐台會員國。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫表示，面對新冠肺炎和貿易戰帶來的全球變局，歐盟跟台灣可以一起攜手合作因應這些新挑戰，尤其台灣跟歐盟都是開放透明的經濟體，而且都崇尚自由貿易、人權、民主與法治，同時也都致力於發展永續綠色數位社會，在政策上台歐也都是以人為核心來發展經濟。

高哲夫說，疫情告訴大家，在我們需要改變前，就要及早部署因應新局，歐盟提供台灣公司非常獨特的發展機會，歐盟是有四億五千萬人口的單一市場，在歐盟境內人、貨物、服務和金流都暢通無阻，和世界脈動緊密連結，歡迎台灣企業加入，他更大秀台語，說台灣有一句話說「愛拚才會贏」，他希望大家一起前進歐盟投資，一起拚經濟。

王美花致詞時表示，高哲夫一年前就跟她提辦論壇的想法，因為歐盟企業和台灣企業有很高互補性，歐盟來台投資是台灣外資第一名，但台灣投資歐盟國家不多，台灣製造業、半導體產業很適合去歐洲投資，還有一個原因是在全球經濟變動的情況下，要尋找信任的合作夥伴。

王美花說，歐盟是我們信任的夥伴，無論是台灣到歐洲投資，還是歐盟來投資都是獲利的，所以如何利用各自優勢並克服障礙是今天的主要目的，今天的論壇是一個很好的機會，很多台灣企業常跟她說，簽證時間太久是到歐盟投資最大的問題，希望藉由論壇解決這麼細的執行面問題。

吳釗燮說，很多國家目前正遭遇第二波甚至第三波疫情，而在疫情中替未來的經濟復甦鋪路的方法之一，就是加強和理念相近國家合作，今天的論壇提供台灣企業探索投資歐盟國家機會的平台，台灣和歐盟是理念相近夥伴，同樣面對疫情後的挑戰，在5G、ICT、生機產業等有無限合作潛力，他呼籲台灣企業在後疫情時代在歐盟取得投資先機。

蔡英文總統(中)、歐洲經貿辦事處處長高哲夫(左二)、經濟部長王美花(右二)、外交部長吳釗燮(右一)出席投資歐盟論壇。記者徐偉真/攝影
蔡英文總統(中)、歐洲經貿辦事處處長高哲夫(左二)、經濟部長王美花(右二)、外交部長吳釗燮(右一)出席投資歐盟論壇。記者徐偉真/攝影
蔡英文總統在投資歐盟論壇致詞。記者徐偉真/攝影
蔡英文總統在投資歐盟論壇致詞。記者徐偉真/攝影

歐盟 疫情

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