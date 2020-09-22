投資歐盟論壇／歐盟駐台代表喊「愛拚才會贏」呼籲台企業前進歐盟投資

蔡英文總統今天出席「投資歐盟論壇」活動時表示，今天的論壇象徵台灣和歐盟之間投資夥伴關係的新篇章，她鼓勵雙方建立對彼此有利的投資夥伴關係，打造公平、可預期的投資環境，也說台灣和歐盟之間包括民主自由的共享價值，讓雙方能建立緊密的合作夥伴關係。

歐洲經貿辦事處、經濟部和外交部今天共同舉辦「投資歐盟論壇」，蔡英文、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮出席致詞。歐洲經貿辦事處表示，論壇共吸引約9百位台灣企業和民眾註冊參加，會場有20個投資展示攤位，包括15個歐盟駐台會員國。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫表示，面對新冠肺炎和貿易戰帶來的全球變局，歐盟跟台灣可以一起攜手合作因應這些新挑戰，尤其台灣跟歐盟都是開放透明的經濟體，而且都崇尚自由貿易、人權、民主與法治，同時也都致力於發展永續綠色數位社會，在政策上台歐也都是以人為核心來發展經濟。

高哲夫說，疫情告訴大家，在我們需要改變前，就要及早部署因應新局，歐盟提供台灣公司非常獨特的發展機會，歐盟是有四億五千萬人口的單一市場，在歐盟境內人、貨物、服務和金流都暢通無阻，和世界脈動緊密連結，歡迎台灣企業加入，他更大秀台語，說台灣有一句話說「愛拚才會贏」，他希望大家一起前進歐盟投資，一起拚經濟。

王美花致詞時表示，高哲夫一年前就跟她提辦論壇的想法，因為歐盟企業和台灣企業有很高互補性，歐盟來台投資是台灣外資第一名，但台灣投資歐盟國家不多，台灣製造業、半導體產業很適合去歐洲投資，還有一個原因是在全球經濟變動的情況下，要尋找信任的合作夥伴。

王美花說，歐盟是我們信任的夥伴，無論是台灣到歐洲投資，還是歐盟來投資都是獲利的，所以如何利用各自優勢並克服障礙是今天的主要目的，今天的論壇是一個很好的機會，很多台灣企業常跟她說，簽證時間太久是到歐盟投資最大的問題，希望藉由論壇解決這麼細的執行面問題。