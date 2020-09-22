不敵農用政策 池上鄉55公頃國有地種電案喊卡

財政部國有財產署今（22）日指出，國產署應台東縣政府需求，提供池上鄉55公頃國有土地，規劃開發為太陽光電綠能專區，這個方案因農委會反對變更地目而喊卡。55公頃國有地將另行活化，引進包括有機農業、青農創業等在地特色產業。

配合經濟部的綠能政策，也因台東縣政府提出要求，國產署提供了池上鄉55公頃的國有地規畫種電，今年5月25日與台東縣政府簽訂委託改良利用契約，亦即台東縣政府要負責招商。

國產署表示，專區開發範圍內國有土地大部分為非都市土地特定農業區農牧用地，要種電需要變更地目。農委會今年7月6日修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，根據這作業要點，這大規模的農牧用地變更需經農委會同意。

國產署於9月16日邀集中央農業、能源主管機關和地方政府等相關單位開會，會議結果，農委會沒有同意變更為可以種電的地目。

國產署官員指出，原來的作業要點第6點規定，中央目的事業主管機關基於公益性、福利性設施、再生能源設施，可以據以申請變更地目。但修正的要點已經沒有這種這一項，無法申請到地目變更。