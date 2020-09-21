消費電子備貨潮 8月外銷訂單寫近10年同期最大漲幅

外銷訂單在疫情之下開出「連六紅」。經濟部今（21）日公布8月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，8月外銷訂單金額454.9億美元，創下歷年同月新高，同時，年增率13.6%，也寫下近10年歷年同月最大漲幅。統計處分析，主因為宅經濟與遠距需求持續暢旺、以及消費性電子新品上市備貨。展望未來，由於歷年第四季都是旺季，統計處預估，今年全年外銷訂單有望為正成長。

黃于玲表示，8月半導體高階製程需求暢旺，宅經濟、遠距應用相關產品需求維持高檔，帶動科技產品接單續強；雖然傳統貨品仍在下滑，但各國陸續重啟經濟活動，需求漸增，減幅都有縮小。

統計處初步預估，9月外銷訂單在年減0.1%到年增3.2%之間。黃于玲指出，展望未來，逐漸進入產業旺季，消費性電子產品陸續推出新品，例如9、10月皆有國際品牌發表新品，也有遊戲機上市，備貨需求逐漸增溫；目前觀察，5G、高效能運算等剛性需求仍在，遠距訂單也未見減弱，有助於資訊通信及電子產品接單上揚。同時，各國相繼推出振興經濟措施、重啟商業活動，有利傳統貨品接單回溫。

但黃于玲也強調，新冠肺炎疫情在部分國家反反覆覆，美中科技戰持續，都可能影響未來接單成長動能，且筆電有缺料的情況，雖然第四季預估會比第三季更好，但後續發展仍需密切關注。

根據統計處統計，8月資訊通信產品因筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等宅經濟、遠距應用相關產品接單暢旺，年增26.4%；電子產品受遠距商機挹注、新興科技應用，以及消費性電子新品上市備貨，帶動接單成長，年增28.2%；光學器材因面板需求增溫，價格持續回升，年增5.4%。

傳統貨品方面，由於各國重啟經濟活動，加上國際油價及鋼價自低檔回升，年減幅度都有縮小，基本金屬年減2%、塑橡膠製品年減3%、化學品年減20.1%；機械因各國陸續解封復工，科技產業用機械設備需求回溫，年增7%。