電子新品備貨潮報到 8月外銷訂單年增13.6％

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部統計處今（21）日發布8月外銷訂單「連六紅」，訂單金額為454.9億美元，創歷年同月新高，年增13.6%，寫下近十年同期最大漲幅。統計處指出，遠距商機不退、消費電子新品備貨潮報到，再加上5G半導體需求暢旺，資通訊、電子產品持續扮演接單主力。

統計處長黃于玲表示，今年國際品牌智慧手機遊戲機發表時間延後在第4季發布，備貨潮應可延續至年底；預估9月外銷訂單正成長機率很大，金額約455億至470億美元，約年減0.1％至年增3.2%。

經濟部並預期第3季訂單金額將創歷年同期新高，估為1,366億至1,381億美元，年增8.3％至9.5％。黃于玲指出，依目前評估，今年全年外銷訂單接單可望正成長。

經濟部表示，8月外銷訂單優於預期，主因遠距商機需求不減，且華為禁令催生拉貨效應，半導體高階製程需求持續暢旺，再加上時序進入消費電子旺季，新品備貨潮增溫，帶動科技產品接單續強。

其中，資訊通信產品接單金額132.3億美元，創歷年同月新高，受惠筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等宅經濟、遠距應用相關產品需求維持高檔，年增26.4％，已連續半年正成長。

而電子產品接單金額達140.2億美元創歷史新高，年增28.2%，不僅連七個月雙位數成長，更是近11年以來的最大漲勢；黃于玲指出，電子產品接單強勁，主因遠距商機挹注相關晶片需求，再加上新興科技應用需求擴增，以及消費性電子新品上市備貨增溫所致。

傳統貨品方面，各國陸續重啟經濟活動，市場需求漸增，包括基本金屬、塑橡膠製品減幅已收斂；機械產品接單則年增7%，除了去年基期偏低之外，也受惠解封復工帶動印刷電路板、面板、半導體、自動化等科技產業機械需求回溫。

不過，化學品接單衰退逾二成，且已連21月負成長，黃于玲坦言，短期內尚未看到化學品接單復甦的跡象，國際油價偏低，且美、中海外同業產能開出，以致市場供過於求，產品價格低檔。

展望未來，進入產業旺季，下半年接單偏向利多，但美中貿易、科技戰持續未解仍是最大變數，且遠距需求雖然推升筆電需求暢旺，卻也同時面臨缺料危機，仍是影響第4季接單的不確定因素。

半導體 智慧手機 遊戲機 面板 經濟部

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