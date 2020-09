台美防疫松落幕 資策會將助五團隊發展防疫新科技

今年4月行政院與AIT共同發起的「台美防疫松(cohack)競賽」,吸引來自全球共計53組創新提案,昨(20)日在總統府舉辦頒獎典禮,由蔡英文總統頒發獎項給5組來自台、美的隊伍。財團法人資訊工業策進會(資策會)表示,將繼續協助獲獎團隊發展防疫創新科技,提供多元行銷宣傳模式,更進一步將團隊的智慧防疫創意方案構想,與產業需求端、技術供應端進行媒合交流,推展台灣防疫創新點子實際運用在生活中。

此次獲選的五組隊伍包含來自台灣的「Autonomy」、「LogBoard 前線支援」、「跨領域研究室」、「緯謙科技TeamsEP科技防疫管理系統」,以及美國加州的「Gemini Data」打敗來自各國的科技創意好手,提出5項解決方案涵蓋疫前資訊精準掌握、疫中公私協力完善疫調管理,以及疫後成立友善平台等,一條龍式的創新服務,有望為民眾帶來全新防疫生活體驗。

為鼓勵更多優秀創作者投入智慧防疫科技工作,主辦單位特別邀請蔡英文總統蒞臨台美防疫松競賽頒獎典禮,並頒發獎狀予獲獎團隊。除了肯定獲獎隊伍為防疫科技投注的心力,活動中同步展示團隊於智慧防疫科技的應用概念及成果,更讓受邀出席的專家顧問及駐華之外國賓客代表看見台灣防疫科技的能量與創意,實踐台美防疫松發起理念「Stay together, cohack can help! 協力合作,共助世界」。

資策會地方創生服務處(創生處)處長洪毓祥表示,在嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的影響下,可以看見台灣防疫成果,在國際間有目共睹,透過台美攜手合作,舉辦台美防疫松競賽,激盪出多項的抗疫創新解法。他說,資策會希望擔任產業的隱形推手,輔導團隊連結數位防疫相關業者與學術專家,以公私協作之力,媒合適當資源,幫助團隊落實數位抗疫方案,同時也歡迎對入選隊伍防疫方案有興趣的產學各單位,一起加入智慧防疫創意方案構想交流,碰撞出更多專業火花,引燃智慧防疫應用新構想。