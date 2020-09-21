歐銻銻娛樂宣布 10月15日起停止在台愛奇藝客戶服務

政府立法希望中國大陸串流影音服務無法在台營運，代理愛奇藝的歐銻銻娛樂今（21）日表示，依經濟部公告，自9月3日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務將在109年10月15日終止。

歐銻銻娛樂表示，因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝App「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶可持續使用愛奇藝觀看全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。因應主管機關要求，未來愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，將轉向愛奇藝線上客服：https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw。

【中央社／台北21日電】

經濟部訂定禁止業者在台灣代理、經銷中國大陸OTT TV服務條款3日公告生效，愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂今天宣布，將於10月15日全面停止愛奇藝台灣站客戶服務。

歐銻銻娛樂發聲明表示，依經濟部公告，自9月3日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。

另經主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客戶服務業務，也將於今年10月15日終止。

歐銻銻娛樂指出，感謝過去4年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝App iQIYI仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。

在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自10月15日終止，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，均需洽愛奇藝線上客服。

經濟部依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，於8月18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，預告期為14天，9月1日期滿，9月3日公告即日起生效。

依該項條例，國家通訊傳播委員會（NCC）可處違法業者新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得限期要求停止或改正，且得連罰。