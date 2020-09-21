聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐銻銻娛樂宣布 10月15日起停止在台愛奇藝客戶服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
歐銻銻娛樂表示，因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝App「iQIYI」仍可在全球60國運行。圖／聯合報系資料照片
歐銻銻娛樂表示，因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝App「iQIYI」仍可在全球60國運行。圖／聯合報系資料照片

政府立法希望中國大陸串流影音服務無法在台營運，代理愛奇藝的歐銻銻娛樂今（21）日表示，依經濟部公告，自9月3日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務將在109年10月15日終止。

歐銻銻娛樂表示，因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝App「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶可持續使用愛奇藝觀看全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。因應主管機關要求，未來愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，將轉向愛奇藝線上客服：https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw

【中央社／台北21日電】

經濟部訂定禁止業者在台灣代理、經銷中國大陸OTT TV服務條款3日公告生效，愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂今天宣布，將於10月15日全面停止愛奇藝台灣站客戶服務。

歐銻銻娛樂發聲明表示，依經濟部公告，自9月3日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。

另經主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客戶服務業務，也將於今年10月15日終止。

歐銻銻娛樂指出，感謝過去4年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝App iQIYI仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。

在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自10月15日終止，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，均需洽愛奇藝線上客服。

經濟部依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，於8月18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，預告期為14天，9月1日期滿，9月3日公告即日起生效。

依該項條例，國家通訊傳播委員會（NCC）可處違法業者新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得限期要求停止或改正，且得連罰。

【相關閱讀】

‧ 愛奇藝、騰訊遭封殺！OTT專法始末整理包 讓你看懂在吵什麼

愛奇藝 串流影音 經濟部

延伸閱讀

境外電商營業稅收成長10%

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

愛奇藝即日起「撤台」 客服搬出NCC副主委安撫用戶

經濟部公告禁止代理愛奇藝 NCC得收拾善後

相關新聞

消費電子備貨潮 8月外銷訂單寫近10年同期最大漲幅

外銷訂單在疫情之下開出「連六紅」。經濟部今（21）日公布8月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，8月外銷訂單金額454....

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

從蔡英文總統上任迄今，兩岸關係一直處於冰點，從陸方大動作禁止自由行陸客來台、團客減半起，航空、觀光業者就擔憂，兩岸緊張情...

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新冠肺炎疫情延燒全球，國際航空客運呈半停擺狀態，但航空貨運仍然暢旺，各航空公司主要倚靠貨運來支撐營運，為因應貨運需求，交...

相互公司預計10月底資遣500名員工 新北勞工局：會違法

相互股份有限公司因受到華為訂單影響，將終止在台生產並資遣員工，新北勞工局今與經發局人員前往稽查，勞工局指出，雇主預計10...

內政部提開放移工 勞陣：壓低工資的移工政策讓薪資沉淪

房價高漲歸因國內缺工，處方竟是壓低工資？根據媒體報導，勞動部將於本月29日召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會議中將討...

連六紅！8月外銷訂單454.9億美元 創歷年同期新高

經濟部統計處今（21）日發布8月外銷訂單「連六紅」，訂單金額為454.9億美元，創歷年同月新高，年增13.6%，寫下近十...

歐銻銻娛樂宣布 10月15日起停止在台愛奇藝客戶服務

政府立法希望中國大陸串流影音服務無法在台營運，代理愛奇藝的歐銻銻娛樂今（21）日表示，依經濟部公告，自9月3日起「禁止為...

國發基金天使投資新創破百 方案精進再升級

行政院國家發展基金管理會（國發基金）今天舉行「創業天使投資方案 投資成果分享記者會」，宣布創業天使投資方案自107年5月...

國泰台大：明年經濟成長不到3％ 景氣沒那麼樂觀

國泰金控今（21）日舉行第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會」，由於景氣谷底往上翻揚，今（2020）年台灣經濟成長...

台美雙方經濟會談氣氛如何？王美花分享成果

經濟部今（21）日透過社群媒體以「與美國代表團經濟會談有成果」為題，由經濟部長王美花與國人分享此次與美國國務院次卿柯拉克...

中秋送暖國營事業動起來！台電率先關懷在地弱勢族群

「中秋月圓人團圓」！為善盡企業社會責任及落實關懷在地弱勢族群，國營事業也動起來。台電北西區處於中秋節前夕由處長邱華龍率同...

十銓雙品牌上路 維持中國、強化歐美市場是未來策略

記憶體模組廠十銓科技（4967）第2季營運優於預期，目前市場預估第3季整體營運表現可望維持第2季水準，而該公司近日將推出...

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

首家純網銀 最快下月開張

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新台幣早盤強升近2角 28字頭創7年半新高

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。