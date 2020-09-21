國發基金創業天使投資2.0 遞件至撥款只要兩周

行政院國發基金今（21）日宣布「創業天使投資方案2.0」，精進「綠色通道」快速審查機制，將增列10餘家天使投資機構「白名單」，並放寬天使投資人在2,000萬元額度內，不限次數均提供投資激勵措施，可於新創事業七年內出場時，以1.5倍買回股權等權益。

國發會主委龔明鑫表示，國發基金在兩年前透過辦理新創事業補助計畫的方式，提供新創事業資金協助，但如此做法對於補助事業的幫助有限，因此國發基金再度發揮資金領頭羊的角色，辦理「創業天使投資方案」。

截至今日，創業天使投資方案已通過投資114家新創事業，核准投資16.3億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約23.5億元，整體促進新創產業總投資金額近40億元。

國發會副主委鄭貞茂表示，為擴大投資資金使用效益，並鼓勵新創事業積極運用政府投資資源，推出「國發基金天使方案2.0」，針對綠色通道持續精進，升級重點為「強化天使合作、簡化申請手續、激勵措施不中斷、借重天使經驗簡化管理流程」。

鄭貞茂指出，由於「綠色通道」機制成果不預期，114家中只有一成使用，因此搜集意見滾動檢討修正；分析新創事業不使用的主要原因為資金300萬元太少，會先爭取2,000萬元額度未果後才會轉而選擇。

此外，當初設立綠色通道用意為借用民間天使投資人，但根據既有案件，多為「個人」投資，也就是親朋好友相挺注資，並非國發基金所期待之「機構法人」。為此，國發基金決定建構使投資機構名單「白名單」，如此可加快審查機制，讓投資流程從遞件到撥款，保證在二周內完成。

值得注意的是，國發基金為激勵天使投資人提供被投資事業後續輔導諮詢及網絡連結等協助，國發基金得於投資時與天使投資人及新創事業經營團隊約定，在共同投資期間七年內，被投資事業股票尚未上市、櫃前，各得以基金帳列投資餘額之1.5倍優先購買國發基金持有被投資新創事業之半數股份或受讓本基金對被投資事業之半數出資額。

不過，在現行機制之下，天使投資人擔心激勵措施只能使用在「第一次投資」，擔心後續無法享有，因此對投資案相對觀望；對此，國發基金天使方案2.0放寬「激勵措施不限次數」，只要新創資金需求在2000萬內均有激勵措施。

龔明鑫說，透過扶植設立初期風險投資較高的新創事業為主，非以財務獲利報酬為主要考量，並透過與天使投資人、育成加速機構、創投事業等合作，共同為建構良好的天使投資環境而努力；並透過資源及資金等挹注，協助新創事業成長為國際矚目的獨角獸。

龔明鑫表示，蔡英文總統提出四年新台幣100億元的青年創業投資政策，就是希望大力扶植國內新創事業逐步茁壯。國發會的創業天使投資方案，目前匡列了新台幣20億元、然而迄今已經核准投資超過16億元，未來仍會依照新創事業的需求持續加碼投資，由政府成為培育新創事業成長的最大助力。

同時，國發會將積極與天使投資機構合作，借重投資管理經驗，讓獲得資金挹注的新創事業穩健發展，後續則能讓創投事業接手投資，使得企業營運所需資金不斷鏈。