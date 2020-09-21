國泰台大：明年經濟成長不到3％ 景氣沒那麼樂觀

國泰金控今（21）日舉行第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會」，由於景氣谷底往上翻揚，今（2020）年台灣經濟成長率預測由原先的1.8%下修至1.7%，展望明年，經濟成長率預估為2.9%、低於3%，並有80%的機率略在2.2％~3.9％。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授今日指出，與主計總處、中央銀行相比，國泰台大「對今年經濟成長不悲觀，對明年也沒有那麼樂觀。」

國泰台大對今年經濟成長率最為樂觀，預估值為1.7%，高於央行的1.6%、主計總處的1.56%。

至於明年經濟成長，主計總處最樂觀、高達3.92%，央行為3.28%，國泰台大預估為2.9%。

對於明年經濟不如主計總處、央行等機關如此樂觀，國泰台大認為，除新冠肺炎疫情外，還有美中脫鉤變數，因為生產供應鏈調整需要。

「不認為明年會有V型反轉」，徐之強說，「前有狼、後有虎」，疫情只是一群狼，美中脫勾才是讓經濟結構轉變的大老虎。

國泰台大指出，受惠於全球防疫所衍生的科技需求，以及內需消費報復性反彈，今年第3季台灣經濟氣候由陰轉炙，研判今年10~12月台灣經濟氣候將呈現「晴」，出現機率將在40%以上。

此外，貨幣寬鬆加景氣改善，民眾偏好股市投資。國泰台大指出，第3季台灣金融情勢明顯改善，第4季將趨向穩定。國泰台大預料台灣央行今明兩年都會維持相對寬鬆的情勢。

至於影響今明兩年經濟成長的主要因素，負面因素包括二次疫情風險、美中脫勾引發全球供應鏈調整，斷鏈衍生額外生產成本，不利廠商獲利，以及國際地緣政治與軍事緊張的不確定性（英國脫歐或南海問題）。

此外，還包括主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用，疫情加速推動5G、AI和高效能運算產品需求有利出口，這兩項為利多因素。