聽新聞
test
0:00 / 0:00
台美雙方經濟會談氣氛如何？王美花分享成果
經濟部今（21）日透過社群媒體以「與美國代表團經濟會談有成果」為題，由經濟部長王美花與國人分享此次與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）的會談成果。
王美花表示，這次的會談，是為了下次正式的對話做準備，經由這樣一次一次的交流，可以深化台美之間各項議題的合作，邁開非常重要的一步。
經濟部指出，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團來台，台美雙方也針對經濟合作的議題交換意見。雙方已經有共識，要儘快展開正式的台美經濟對話。
而這次台美會談主要是針對5G、乾淨網路、產業供應鏈的重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查，還有全球婦女經濟賦權等議題，雙方坐下來面對面交換意見。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言