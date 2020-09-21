台美雙方經濟會談氣氛如何？王美花分享成果

經濟部今（21）日透過社群媒體以「與美國代表團經濟會談有成果」為題，由經濟部長王美花與國人分享此次與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）的會談成果。

王美花表示，這次的會談，是為了下次正式的對話做準備，經由這樣一次一次的交流，可以深化台美之間各項議題的合作，邁開非常重要的一步。

經濟部指出，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團來台，台美雙方也針對經濟合作的議題交換意見。雙方已經有共識，要儘快展開正式的台美經濟對話。

而這次台美會談主要是針對5G、乾淨網路、產業供應鏈的重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查，還有全球婦女經濟賦權等議題，雙方坐下來面對面交換意見。