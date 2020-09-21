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中秋送暖國營事業動起來！台電率先關懷在地弱勢族群

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

「中秋月圓人團圓」！為善盡企業社會責任及落實關懷在地弱勢族群，國營事業也動起來。台電北西區處於中秋節前夕由處長邱華龍率同仁展開愛心列車關懷活動，先後前往「衛生福利部八里療養院」等6個慈善福利機構致贈慰問金，以表關懷之情。

台電北西區處分別於今（21）、明（22）二天前往「衛生福利部八里療養院」、「耕莘醫院委辦愛維養護中心」、「新北市立八里愛心教養院」、「新北市私立台灣天主教安老院」、「新北市私立樂山療養院」及「台灣盲人重建院」等單位關懷慰問，並以致贈慰問金的方式，藉以感謝他們長期對台灣社會無私的付出與奉獻。

邱華龍表示，今年因受疫情影響，各地方慈善團體各項經費及物資來源短少甚多，對社會弱勢照顧影響甚大。台電公司除專注於提供穩定可靠的用電服務外，更秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，幫助弱勢渡過難關，以善盡企業社會責任。也期望藉由實際行動，發揮拋磚引玉之效，喚起社會大眾對弱勢族群的關懷。

台電 八里 中秋節

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