十銓雙品牌上路 維持中國、強化歐美市場是未來策略

記憶體模組廠十銓科技（4967）第2季營運優於預期，目前市場預估第3季整體營運表現可望維持第2季水準，而該公司近日將推出第2個自有品牌T-CREATE，未來在雙自有品牌上路之後，公司將以維持中國市場、並強化歐美市場為未來營運策略。

在營運表現上，十銓表示，第2季營運優於原本公司預期，而第3季進入尾聲，目前看來，第3季整體營運可望維持上季水準，至於第4季市況，十銓表示，由於第4季是消費市場的旺季，公司對整體市場的需求仍維持正向看法。

此外，十銓將於9月22日至9月24日全球同步線上發表今年TEAMGROUP及旗下電競品牌T-FORCE 重磅新品，並首度公開為創作者而生的全新品牌T-CREATE，十銓表示，T-CREATE未來鎖定全球專業設計應用領域的使用者及企業，未來在雙品牌上路之後，對提升營運表現將更為有利。

十銓表示，今年以來，受到全球疫情影響，該公司在下游的通路端也因應做出調整，中國市場仍是該公司主要市場，不過，今年在疫情影響下，嘗試以電商通路打入美國市場，沒想到，全球疫情也迫使消費者改變購買的習慣，該公司在美國市場的銷售出現較往年大幅增加逾10倍以上的大幅成長表現，因此，十銓表示，未來該公司仍將維持中國市場為重心，不過，在歐美市場將強化電商通路的銷售，擴大未來公司雙品牌的效應。