聽新聞
test
0:00 / 0:00

十銓雙品牌上路 維持中國、強化歐美市場是未來策略

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）第2季營運優於預期，目前市場預估第3季整體營運表現可望維持第2季水準，而該公司近日將推出第2個自有品牌T-CREATE，未來在雙自有品牌上路之後，公司將以維持中國市場、並強化歐美市場為未來營運策略。

在營運表現上，十銓表示，第2季營運優於原本公司預期，而第3季進入尾聲，目前看來，第3季整體營運可望維持上季水準，至於第4季市況，十銓表示，由於第4季是消費市場的旺季，公司對整體市場的需求仍維持正向看法。

此外，十銓將於9月22日至9月24日全球同步線上發表今年TEAMGROUP及旗下電競品牌T-FORCE 重磅新品，並首度公開為創作者而生的全新品牌T-CREATE，十銓表示，T-CREATE未來鎖定全球專業設計應用領域的使用者及企業，未來在雙品牌上路之後，對提升營運表現將更為有利。

十銓表示，今年以來，受到全球疫情影響，該公司在下游的通路端也因應做出調整，中國市場仍是該公司主要市場，不過，今年在疫情影響下，嘗試以電商通路打入美國市場，沒想到，全球疫情也迫使消費者改變購買的習慣，該公司在美國市場的銷售出現較往年大幅增加逾10倍以上的大幅成長表現，因此，十銓表示，未來該公司仍將維持中國市場為重心，不過，在歐美市場將強化電商通路的銷售，擴大未來公司雙品牌的效應。

十銓 疫情

延伸閱讀

百腦匯轉型 擴大電競布局

排氣量減半、售價卻沒有！中國賓士大G推入門2.0T動力車型

《花木蘭》是慘痛教訓？迪士尼沉迷中國市場的利益與風險

中國市場專屬VW Tiguan X SUV coupe正式曝光

相關新聞

消費電子備貨潮 8月外銷訂單寫近10年同期最大漲幅

外銷訂單在疫情之下開出「連六紅」。經濟部今（21）日公布8月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，8月外銷訂單金額454....

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

從蔡英文總統上任迄今，兩岸關係一直處於冰點，從陸方大動作禁止自由行陸客來台、團客減半起，航空、觀光業者就擔憂，兩岸緊張情...

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新冠肺炎疫情延燒全球，國際航空客運呈半停擺狀態，但航空貨運仍然暢旺，各航空公司主要倚靠貨運來支撐營運，為因應貨運需求，交...

相互公司預計10月底資遣500名員工 新北勞工局：會違法

相互股份有限公司因受到華為訂單影響，將終止在台生產並資遣員工，新北勞工局今與經發局人員前往稽查，勞工局指出，雇主預計10...

內政部提開放移工 勞陣：壓低工資的移工政策讓薪資沉淪

房價高漲歸因國內缺工，處方竟是壓低工資？根據媒體報導，勞動部將於本月29日召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會議中將討...

連六紅！8月外銷訂單454.9億美元 創歷年同期新高

經濟部統計處今（21）日發布8月外銷訂單「連六紅」，訂單金額為454.9億美元，創歷年同月新高，年增13.6%，寫下近十...

歐銻銻娛樂宣布 10月15日起停止在台愛奇藝客戶服務

政府立法希望中國大陸串流影音服務無法在台營運，代理愛奇藝的歐銻銻娛樂今（21）日表示，依經濟部公告，自9月3日起「禁止為...

國發基金天使投資新創破百 方案精進再升級

行政院國家發展基金管理會（國發基金）今天舉行「創業天使投資方案 投資成果分享記者會」，宣布創業天使投資方案自107年5月...

國泰台大：明年經濟成長不到3％ 景氣沒那麼樂觀

國泰金控今（21）日舉行第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會」，由於景氣谷底往上翻揚，今（2020）年台灣經濟成長...

台美雙方經濟會談氣氛如何？王美花分享成果

經濟部今（21）日透過社群媒體以「與美國代表團經濟會談有成果」為題，由經濟部長王美花與國人分享此次與美國國務院次卿柯拉克...

中秋送暖國營事業動起來！台電率先關懷在地弱勢族群

「中秋月圓人團圓」！為善盡企業社會責任及落實關懷在地弱勢族群，國營事業也動起來。台電北西區處於中秋節前夕由處長邱華龍率同...

十銓雙品牌上路 維持中國、強化歐美市場是未來策略

記憶體模組廠十銓科技（4967）第2季營運優於預期，目前市場預估第3季整體營運表現可望維持第2季水準，而該公司近日將推出...

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

首家純網銀 最快下月開張

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新台幣早盤強升近2角 28字頭創7年半新高

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。