快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

水庫創17年同期新低水位 水利署：10月前供水無虞

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部水利署今（18）日指出，目前水庫蓄水量創17年同期新低，主因今夏罕見無颱，豐水期降水僅歷年平均一半。雖然水利署對10月前的供水仍掛保證，但對11月後枯水期的水情則相對謹慎，且已要求台中以北、新北以南的工業區，包含晶圓廠等均須節水3至5%，嚴密管控用水。

水利署副署長王藝峰表示，今年豐水期（5月至10月）的降雨大約是歷年平均的一半，使得部分水庫蓄水量較往年偏低，截至今日晚間統計，雖然日月潭、湖山水庫、仁義潭水庫、南化水庫等水庫仍滿庫，但翡翠、石門及曾文水庫的蓄水量已不及五成。

依中央氣象局未來三個月長期天氣展望，台灣開始進入秋天季節，降雨機會明顯減少，今年9至11月全台降雨機率不超過50%，雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量，但下雨範圍多為局部地區，對今年枯水期的水情堪憂。

王藝峰指出，水利署在水資源調度上採用「區域聯合」策略，單一水庫蓄水量多寡並不代表該地區水資源會出現重大問題，例如石門水庫、翡翠水庫、寶山第二水庫共同肩負北區水資源供給，透過區域調度，預期今年10月底前供水無虞。

水利署表示，自7月以來已召開五次水情會議，對今年台灣水情抱持不悲觀、但審慎的態度監控；王藝峰說，畢竟當前9、10月仍是豐水期，預期東北季風雨和午後雷震雨將持續提供一定的降水量。

此外，水利署已要求台中以北、新北以南的工業區，包括用水量極高的晶圓廠等均配合節約園區澆灌用水，以及公廁用水等非生產用水；水利署強調，對於晶圓廠的生產用水供應絕對是全力支持，要求工業區節水3至5%，對生產毫無影響。

外界擔心水庫蓄水量創近17年新低，明年恐怕必定缺水，對此，王藝峰表示，台灣水資源是以「蓄豐濟枯」使用，將豐水期降水蓄存，供枯水期使用，但枯水期並非一滴雨都不下，只要有定量的水資源，透過精準調度，不一定能斷言缺水。

回顧2002年全台第一枯水年，王藝峰說，該年度並非無颱，而主要是因為降雨量偏少，所造成非常嚴重的旱災；他強調，颱風是豐水期很重要的水源，但不是影響全年度成為枯水年的唯一因素。

南化水庫 水利署 晶圓廠

延伸閱讀

農田水利署將掛牌 自救會律師蘇煥智痛批：違法黑機關

台中神岡、大雅治水工程進度慢 水利署允諾編預算優先處理

夏季罕見無颱 水利署實施區域調度、工業區節水

水情吃緊！水利署證實：水庫蓄水量較往年偏低

相關新聞

蘇揆掛保證 勞保不會倒

勞動部原計畫於今年底前提出勞保年金改革草案，並宣示要在一、兩年解決勞保財務問題，但17日晚間卻突然宣布延後，引發各界關注...

企併法翻修 劉連煜籲提高下市門檻

企業相關法令名家、政治大學法學院教授劉連煜昨（18）日表示，別把小股東當糟糠妻，企業併購法第18條上市櫃公司下市門檻，應...

經濟解析／勞保年改突喊卡 下回恐面臨「斷崖式改革」

勞動部原訂年底前提出勞保年金改革草案，17日勞動部長許銘春才改口說：「比較彈性，沒那麼一定，還是要看研議的結果」；不到半天時間，豈料最後晚間勞動部直接發聲明喊卡，強調勞保年改目前無具體期程。勞保年改政策急轉彎，令各界震驚。

保時捷熱銷到被限額 豪華車在台為何這麼好賣？

鑼鼓喧天、富豪雲集，初秋的台北市內湖，17日位於石潭路、偌大的保時捷（PORSCHE）旗艦展間熱鬧開幕。這個因為疫情干擾而延後開幕的展間，其實已「試營運」半年之久，搭著「最會賣保時捷」的汎德永業（2247）即將掛牌上市的列車，從擠滿了觀禮貴客的大廳看來，不難看出大家對保時捷的喜愛。

財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

NVIDIA擬以400億美元收購全球矽智財龍頭Arm。知科技研調機構TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，若NVIDIA成功收購Arm，美國將掌握x86與Arm兩大陣營的生態系統...

華新雙鋼印口罩今上路 庫存貨仍可賣到12月24日

彰化縣華新醫材集團配合中央流行疫情指揮中心口罩管理新制，今天雙鋼印到廠，開始生產雙鋼印醫療口罩，華新醫材董事長鄭永柱說，...

勞權被疫情犧牲？勞檢連2年大降 學者： 罰太輕也是問題

前年勞動條件勞檢場次爆量，去年勞檢數量卻大縮水。勞動部統計顯示，去年勞動條件勞檢場次共4萬466件，較前一年的6.7萬件大減四成，預料今年在新冠疫情衝擊下，勞檢場次還會再降。勞動部表示，今年勞檢重點是多次違規商家以及外送平台，尤其勞動部今年3月將美食外送平台納法規範，因此將首次針對美食平台納法後做為勞檢重點。

核3廠回饋金隨2025年除役歸零？台電：差異不大

核3廠將於2025年除役，台電今天在恆春鎮公所召開除役計畫第2階段環評說明會，民眾關注的議題，集中在電廠所在地恆春鎮和周...

勞保改革延後 蘇貞昌：政府會擔負最終給付責任

勞保改革突然宣布延後，引發關注，行政院長蘇貞昌今日在立法院接受訪問時說，勞工是對國家有重大貢獻的國人同胞，政府對勞工朋友...

被美列匯率操縱國？ 楊金龍：可再與美協商

美國財政部半年一度的匯率報告遲未出爐，外界關注，台灣是否會被列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行總裁楊金龍昨（17）日表示，...

楊金龍談匯回資金 投資比率高

境外資金匯回專法上路8月14日滿周年，央行總裁楊金龍昨（17）日表示，據央行了解，匯回境外資金進入實質投資比率高 ，符合...

央行上修今年GDP成長至1.6%

出口訂單暢旺，中央銀行昨（17）日召開第3季理監事會議，決議貼放利率連二季按兵不動，重貼現率維持1.125%的歷史新低水...

熱門新聞

退休族注意！學者建議退休後用「四七四法則」保值

鴻海、立訊爭霸戰 外資點出五大成敗關鍵

財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

8個月賺逾百億！國際運費高漲四倍 中華郵政自行吸收

新屋主符合條件快申請！錯過這天 地價稅至少多四倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。