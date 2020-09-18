水庫創17年同期新低水位 水利署：10月前供水無虞

經濟部水利署今（18）日指出，目前水庫蓄水量創17年同期新低，主因今夏罕見無颱，豐水期降水僅歷年平均一半。雖然水利署對10月前的供水仍掛保證，但對11月後枯水期的水情則相對謹慎，且已要求台中以北、新北以南的工業區，包含晶圓廠等均須節水3至5%，嚴密管控用水。

水利署副署長王藝峰表示，今年豐水期（5月至10月）的降雨大約是歷年平均的一半，使得部分水庫蓄水量較往年偏低，截至今日晚間統計，雖然日月潭、湖山水庫、仁義潭水庫、南化水庫等水庫仍滿庫，但翡翠、石門及曾文水庫的蓄水量已不及五成。

依中央氣象局未來三個月長期天氣展望，台灣開始進入秋天季節，降雨機會明顯減少，今年9至11月全台降雨機率不超過50%，雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量，但下雨範圍多為局部地區，對今年枯水期的水情堪憂。

王藝峰指出，水利署在水資源調度上採用「區域聯合」策略，單一水庫蓄水量多寡並不代表該地區水資源會出現重大問題，例如石門水庫、翡翠水庫、寶山第二水庫共同肩負北區水資源供給，透過區域調度，預期今年10月底前供水無虞。

水利署表示，自7月以來已召開五次水情會議，對今年台灣水情抱持不悲觀、但審慎的態度監控；王藝峰說，畢竟當前9、10月仍是豐水期，預期東北季風雨和午後雷震雨將持續提供一定的降水量。

此外，水利署已要求台中以北、新北以南的工業區，包括用水量極高的晶圓廠等均配合節約園區澆灌用水，以及公廁用水等非生產用水；水利署強調，對於晶圓廠的生產用水供應絕對是全力支持，要求工業區節水3至5%，對生產毫無影響。

外界擔心水庫蓄水量創近17年新低，明年恐怕必定缺水，對此，王藝峰表示，台灣水資源是以「蓄豐濟枯」使用，將豐水期降水蓄存，供枯水期使用，但枯水期並非一滴雨都不下，只要有定量的水資源，透過精準調度，不一定能斷言缺水。

回顧2002年全台第一枯水年，王藝峰說，該年度並非無颱，而主要是因為降雨量偏少，所造成非常嚴重的旱災；他強調，颱風是豐水期很重要的水源，但不是影響全年度成為枯水年的唯一因素。