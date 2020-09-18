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經濟部核准九家中小企業 擴大投資41億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（18）日召開中小企業投資聯審會議，再添九家中小企業擴大投資41億元，包括源潤豐鑄造、國合科技、油順精密、銘安科技、富利康科技、炳碩生醫、皇華材料科技、信富紡織、及台灣微創醫療器材。

經濟部指出，源潤豐鑄主要生產工具機用鑄件、產業機械、電動車產業、大型能源鑄件，經營策略由早期低門檻市場轉型至高階市場，如風力發電設備零組件、水力發電、航太加工機及高階工具機等，更打入風電Tier1之供應鏈，取得Siemens Gamesa供應廠資格，多項產品外銷至歐美市場。

源潤豐鑄為因應未來市場需求，計劃招募91名國內員工，斥資近6億元，在台中神岡區興建廠房，並導入兩大造模及熔解智慧化系統設備，未來將以一條龍模式服務顧客，全力支持離岸風電國產化以及工具機產業。

國合科技為持續拓展國際市場，計劃斥資近3億元，在彰化鹿港興建廠房，同時導入PMS、DCS、生產資訊及倉儲管理等系統，邁向智慧製造，將為國內增加14個工作機會。

油順精密受惠美中貿易戰轉單效應，計劃招聘國內員工60名，擴大投入逾8億元，在台中中部科學園區興建廠房，導入智慧化機器設備。

銘安科技計劃斥資近8億元，在雲林虎尾廠房導入智慧化產線，並設立綠色環保生物可分解材料綜合示範工廠，將提供國內80個就業機會。

富利康科技為擴大應用行業與因應環保趨勢，計劃招募147名本國員工，斥資逾5億元在高雄和發產業園區，增建第二座生產基地，同時導入MES與CPS生產系統，精進製程管理。

炳碩生醫計劃未來五年招募40名員工，斥資4億在新竹竹北生醫園區建置GMP廠房，打造智慧化產線，並與國內多家醫學中心合作，累積手術成功案例，爭取國際大廠合作與授權，布局歐美及亞洲地區高階醫療市場。

皇華材料科技公司考量原有大發廠房已不敷使用，計劃斥資近3億元，在高雄和發產業園區興建三廠及研發大樓，將現有設備進行智慧化升級與改善，同時致力於研發及技術提升，期望未來在國際市場上能與全球前五大製造商抗衡。

信富紡織為因應市場客製化需求，及提高競爭力，計劃斥資近3億元，在台中清水興建廠房，並走向自動化、智慧製造的生產模式，提供高規格的品質控管，耕耘高附加價值之布料，將為國內創造六個就業機會。

台灣微創醫療器材為因應未來市場需求，計劃招聘多名生醫人才，擴大投資金額，在新竹竹北生醫園區，興建廠房與辦公大樓，同時導入智慧化精密加工設備，開發符合需求之醫療產品。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過374家中小企業，投資約1,591億元，帶來近1.6萬個就業機會。累計投資台灣三大方案已有660家企業投資約1兆1,137億元，預估創造9.3萬個就業機會，後續尚有48家企業排隊待審。

經濟部

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