勞保改革延後 蘇貞昌：政府會擔負最終給付責任

勞保改革突然宣布延後，引發關注，行政院長蘇貞昌今日在立法院接受訪問時說，勞工是對國家有重大貢獻的國人同胞，政府對勞工朋友非常尊敬、感謝、關心，政府對勞保一定會負最後的給付責任，請勞工朋友放心，「政府沒有倒，勞保就不會倒」，請放心。

今日下午蘇揆更在他的臉書上表示，最近有關勞保的錯假訊息很多，傳言退休金會少三成、減五成，都是不實訊息，不要相信。我一次跟大家說明，這支影片請大家幫我傳給家人朋友，不要擔心。

他說，為了勞保永續，大家都可以領到退休金，每年都會有相關專家學者對勞保制度提出意見和建議方案，但絕對不是政府定案的方案。勞保目前沒有定案、沒有確認時程，政府一定會擔負最終給付責任。

他強調，政府現在顧得很好，政府不會倒，勞保也不會倒，請勞工朋友安心。