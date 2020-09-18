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財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

聯合新聞網 / 綜合報導

1.NVIDIA若成功收購Arm 美國晶片地位獨大

NVIDIA擬以400億美元收購全球矽智財龍頭Arm。知科技研調機構TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，若NVIDIA成功收購Arm，美國將掌握x86與Arm兩大陣營的生態系統，在中央處理器（CPU）領域建立無可撼動的地位，擴大了對中國半導體發展的牽制力道...

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2.年改草案勞部急轉彎 改革方向規劃暫緩

勞動部長許銘春日前多次對外表示，預計年底前提出勞保年金改革草案，並宣示要在一、兩年解決勞保財務，擬將每年所得替代率從1.55%降至1.3%，月退金恐縮水3成，引發基層勞工反彈，勞動部17日晚間發出新聞稿表示，原訂最快年底前提出改革方向之規劃暫緩，目前無任何具體期程...

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3.蘋果新品發表會 有如台積電成果展示會

蘋果秋季新品發表會15日登場，新款iPad Air採用台積電（2330）5奈米晶片，因極佳的效能成績，這次蘋果秋季發表會也成台積電5奈米成果發表會。蘋果此次新品發表會一如往常利多出盡，股價震盪走低，盤中跌1%至114.24美元，反倒把台積電5奈米生產的A14晶片亮相後，激勵台積電ADR走揚，收漲6.65%至85.85美元，改寫歷史新高，而隨著蘋果新品於9月下旬開始陸續上市，法人看好，主要組裝廠鴻海（2317）、仁寶（2324）都將受惠蘋果新智慧手表、平板業務，拉貨動能一路延續至11月...

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4.不甩董事會！保險局重罰新光人壽2760萬元 吳東進遭停職

金管會保險局今對新光人壽重罰2760萬元，董事長吳東進被罰停職到任期屆滿，由保險局局長施瓊華親自宣布，主要是保險局在金檢時，發現新壽資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管都有缺失，顯示其內控有嚴重缺失...

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5.夢醒時分！亞洲藏壽司失望性賣壓湧現 跌破百元大關

亞洲藏壽司（2754）掛牌後股價不若興櫃時表現出色，中籤的投資人由原先預期可以狠賺逾20萬元縮水成6萬，造成失望性賣壓湧現，加上藏壽司上半年財報呈現虧損，引發市場質疑是否股價偏高，今開盤賣壓持續湧出，早盤並跌破百元關卡，一度來到98元，跌幅逾9%...

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財股一週

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企併法翻修 劉連煜籲提高下市門檻

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勞動部原訂年底前提出勞保年金改革草案，17日勞動部長許銘春才改口說：「比較彈性，沒那麼一定，還是要看研議的結果」；不到半天時間，豈料最後晚間勞動部直接發聲明喊卡，強調勞保年改目前無具體期程。勞保年改政策急轉彎，令各界震驚。

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鑼鼓喧天、富豪雲集，初秋的台北市內湖，17日位於石潭路、偌大的保時捷（PORSCHE）旗艦展間熱鬧開幕。這個因為疫情干擾而延後開幕的展間，其實已「試營運」半年之久，搭著「最會賣保時捷」的汎德永業（2247）即將掛牌上市的列車，從擠滿了觀禮貴客的大廳看來，不難看出大家對保時捷的喜愛。

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