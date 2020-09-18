中火近五年排放量已減五成 目標2025年再減五成

台電今（18）日表示，台中電廠透過「降載」及「環保改善工程」，近五年空汙排放量已減少逾五成，2025年燃氣機組上線後，全廠將以「2氣6煤」模式運轉，另四部不特定燃煤機組將轉為備用，因此排放可再減少五成。

台電指出，中火自2017年11月起即實施友善或自主降載，去年9月更執行「環保停機」，讓燃煤機組停止運轉不發電，總計台中電廠至今年8月底已降載1081次。

此外，台中電廠自建廠迄今，不斷引進最佳環保設備降低排放，累計投入金額將超過900億。其中自2017年起，更針對1至10號機進一步執行環保改善工程，今年初1至4號機環保改善工程已全部完工。

台電表示，台中電廠去年空汙排放量比2014年時減少了超過五成。預計2025年起將新增二部燃氣機組上線發電後，燃煤機組將會減少發電，再加上最新環保防制設施，預計排放可比現在再減少超過五成。

台電說明，未來二部燃氣機組上線後，台中電廠將以「2氣6煤」模式運轉，亦即全廠有不特定四部燃煤機組轉為備用，且須同時滿足三條件，一、不在空汙季期間，二、空品AQI小於100，三、備轉容量率低於8%；也就是說，備用機組啟用機率甚低，且備用機組最多只會啟動二部。

台電指出，透過「調度機組」，讓台中電廠10部機都維持可用狀態，能大幅增加機組調度的空間；只須限制實際運轉機組數及實際發電量，就能達到減少汙染物排放，也可讓長時間運轉的機組下線檢修。

另針對溫室氣體排放，台電表示，台中電廠二部燃氣機組商轉後，有四部燃煤機組將轉為備用，在極少運轉的情形下，預估台中電廠全廠年溫室氣體排放量仍將比2018年減少將近200萬噸。