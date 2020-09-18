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南山人壽「AI樂齡智 幸福憶起來」 助保戶抗失智

文 / 華國玉

台灣人口結構改變，造成失智人口增加，南山人壽日前宣布新推出「AI樂齡智，幸福憶起來」活動，提供罹患失智疾病的保戶，免費體驗半年「Ai-Exercise居家智慧認知訓練-憶萬富翁APP」幫助延緩保戶的腦力退化狀況；若未罹患失智疾病，南山聚樂部會員亦可以優惠價格體驗該APP來協助預防退化。

根據台灣失智症協會的資料顯示，台灣十年後失智人口將超過46萬人，平均每100人之中就有2位，南山人壽因此特別規劃推出「AI樂齡智，幸福憶起來」的保戶關懷活動，希望邀請更多保戶關心並主動管理自身體況，對抗失智。

「AI樂齡智，幸福憶起來」活動內容之一為提供罹患失智疾病的南山人壽保戶，限量3,000個「Ai-Exercise居家智慧認知訓練-憶萬富翁APP」免費體驗6個月優惠序號，該APP可搭配AI系統提供訓練方案，客製化個人的訓練計畫後，長期追蹤了解使用者的訓練情況，並透過雷達圖表即時顯示分析訓練進度。

南山人壽表示，認知變化是正常衰老的過程之一，但失智障礙是緩慢地退化，因此可透過規律的鍛鍊與學習，來新增大腦的連結、延緩大腦的退化。「Ai-Exercise居家智慧認知訓練-憶萬富翁APP」線上提供使用者十多項失智預防的小遊戲，訓練反應力、專注力、邏輯力、記憶力等，幫助預防腦力退化。

只要符合活動資格的南山人壽保戶，至南山人壽全省客服櫃檯即可申請，保戶收到APP優惠序號小卡片，掃描卡片上的QR Code或輸入優惠序號，即可成功登入APP。半年試用期滿後還可另以南山人壽保戶優惠價格續約該APP。另南山聚樂部會員下載優惠券，以優惠價格體驗該APP。

南山人壽積極響應主管機關政策方向，大力推動保險回歸保障本質，不僅提供民眾風險保障，更積極扮演促進保戶健康的角色。南山人壽率先業界建置失智網路平台—「樂齡好靠山」，提供大眾整合多元資訊的工具；近期又與天主教失智老人基金會合辦「憶起幸福—線上失智關懷影展」、啟動全台的失智預防講座，以落地的形式，協助推廣失智議題的認知教育，建構失智友善社會的目標願景。

南山人壽新推「AI樂齡智　幸福憶起來」活動　協助保戶抗失智。 圖／南山人壽 提供
南山人壽新推「AI樂齡智　幸福憶起來」活動　協助保戶抗失智。 圖／南山人壽 提供

南山人壽活動網頁 https://www.nanshanlife.com.tw/public_promotion/event/2020senior/index.html

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