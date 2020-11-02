能源轉型的消費者應用 — 電動車

過去能源轉型議題多著墨於最上游電力之生產，包含風力及太陽能等，但對於終端消費者的應用除了住家型太陽能發電裝置外，消費者對於能源轉型上游題材似乎缺少可以直接使用的經驗；然而，能源轉型應用其實十分廣泛，除了上述上游乾淨電力生產外，對於消費者最直接的使用便屬電動車為最大宗。

根據IEA(國際能源署)2020年最新全球電動車展望報告中指出，2010年全球只有約莫17,000輛電動車，但截至2019年底全球已有約720萬輛電動車，且近5年來成長速度相當驚人，其中市占率最高的國家為中國，佔全球電動車市場比重約47%，其次則為歐洲市場及美國市場(圖一)。

圖一 : 電動車市場成長快速，中國電動車市占率最高

資料來源 : IEA (International Energy Agency)，Global EV Outlook 2020

技術進步+政策法規，電動車將成為下一代趨勢潮流

儘管近年來電動車的市場銷售逐步增強，但現階段尚未快速普及化的原因在於車輛價格及區域型充電設施尚未完備。以車輛價格而言，每個區域所面臨到的問題大不相同，包含國家政策補貼強度、及電池技術等。而就BloombergNEF估計，到2020年代中期，電動車及燃油車的平均市場價格在全球大多數地區將可以達到平價水準，但各地區或國家可能存在較大落差，例如歐洲市場預期在2022年達平價水準，但印度及日本的時程可能會較晚些。

而我們可觀察到在政策推動中的國家中，短期內以中國及歐洲電動車銷售占比最高(占整體房車銷售比重)，市場預估今年占比約9-10%，但至2023年該比重將可上升至24-25%(其中中國約15%，歐洲約9.5%)，若以更長期的角度觀察，2030年中國及歐洲電動車銷售占比將可達72%(其中中國仍占大宗、歐洲次之)(圖二)。而會有這樣的銷售預期最主要源自於法規之規範，歐洲主要受限於車輛排放二氧化碳的法規，而中國則是因電動車信用系統、燃油使用經濟法規、及各城市對於燃油車輛的銷售限制等。

圖二 : 中國及歐洲電動車銷售仍是未來短期及長期內市占率最高國家

資料來源 : BloombergNEF，Vehicle Outlook 2020，2020/07

除政策法規對於車輛二氧化碳排放的限制外，電池技術進步及價格下跌也是市場擁抱電動車的重要原因，近幾年電池技術發展漸入佳境，平均電池密度以每年4-5%成長，而新化學技術正為這個市場帶來重大變革，鋰鐵電池價格於2010-2019年大幅下跌87%，其中2019單年度其價格便下跌了13%(圖三)，且電動車充電速度也在加快中，電池技術的進步將有利於整體電動車價格向下調整，以擴展更大的市場占有率，提升規模經濟效益。

圖三 : 技術進步使電池價格大幅下滑

資料來源 : BloombergNEF，Vehicle Outlook 2020，2020/07

而在政策法規限制上，全球主要國家或城市陸續公布禁售燃油車之時程，在各區域中，因歐洲國家對於全球暖化及氣候變遷議題啟蒙較早，因此可發現歐洲國家設定禁售燃油車的比例明顯高於其他區域(圖四)，尤其以西歐及北歐國家較為積極，禁售燃油車之時程多落於2025-2040年，亞太地區則以印度設定2030年為最早，台灣及中國則設定於2040年起禁售燃油車。

在這樣的設定時程下，我們預期電動車銷售力道加速將早於各國所設定的時間，主因在於 : 1) 政策推動充電站的普及、2) 電池技術更進步、3) 電動車車價將可能低於燃油車、4) 及燃油車的二手市場規模將逐步縮小等。因此在大環境驅使下，能源轉型也並非是一般民眾遙不可及的領域，而是存在於你我日常生活當中的常態型物件，在終端消費者應用上將會更擴大能源轉型的概念，並進一步轉化為更廣泛的實際應用。

圖四 : 全球主要國家已設定禁售燃油車時程

法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)

本基金之投資主軸主要布局乾淨能源、能源科技、節能效率及材料領域，更布局新能源車輛(電動車)等領域，因此在未來能源轉型體系中，從最上游的新能源生產、及其設備供應至最下游的消費者終端應用，本基金皆完全掌握其發展趨勢。而在投資布局上我們已完全偋棄舊能源體系之配置，而以工業、資訊科技、原物料及非必需消費類股為主，在全球景氣正準備由谷底加速上揚、及主要央行持續以寬鬆貨幣刺激經濟下，本基金所投資的各類股皆可受益於上述刺激政策。

能源轉型議題在過去1年間討論熱度持續上升，除前景趨勢明確外，截至2020/08/31止，本基金之各期間績效也持續優於同類型平均，並於台灣已核備之同類型境外基金中排名第一位(圖五)，顯示市場資金正朝向能源轉型趨勢布局，建議投資人在正確的趨勢發展道路上，本基金不論單筆或定期定額皆是參與未來超級趨勢的最佳利器。

圖五 : 本基金各期間績效皆優於同類型平均

資料來源 : Lipper，同類型為理柏環球能源股票(台灣已核備之境外基金)；統計至2020/08/31，計價幣別為美元

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