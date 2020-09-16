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土開審議強化改簡化？ 學者：蔡政府露經濟掛帥真面目

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

立法院周五開議，行政院長蘇貞昌也預計於下周做施政報告，「行政院110年度施政方針」也已經送入國會，然而相較於「109年度施政方針」，針對土地開發審議程序，卻從「強化」改為宣示要「簡化」。政大地政系教授徐世榮對此表示擔憂，並認為，這恐怕象徵蔡政府連任後，將露出「經濟掛帥」的真面目，加速土地徵收。

行政院每年都會提出年度施政方針，定調政策方向，並向立法院報告。在「內政、族群及轉型正義」的部分，於「行政院109年度施政方針」言明要強化土地開發審議程序，然而8月份才修正的110年度施政方針中卻改為要簡化土地開發審議程序。

對此，長年關注土地正義案件的學者徐世榮表示，非常的擔心。他認為，這恐怕代表，連任的蔡政府已露出經濟掛帥的真面目。

而這已經不是蔡政府頭一次表達想要簡化土地審議程序的想法。行政院在今年年初也通過國土法修法草案，有意將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」，更別外界認為是為「大南方計畫」的大型國家建設計畫鋪路。

雖然相關草案內容最終胎死腹中，但副總統賴清德已不只一次重提大南方計畫，日前至高雄出席公開場合，也表示，過去5、60年，中北部肩負起台灣經濟發展，未來50年，南部要承擔起責任，落實大南方計畫。

徐世榮則以桃園市為例，目前正針對桃園航空城做大型的土地徵收，且面積非常的大，行政院如今從強化改簡化，是一個非常大的警訊。而近來蔡政府針對美豬美牛議題，未遵守當年正當行政程序的承諾，他認為，恐怕也將反映在未來的土地開發上。

徐世榮 立法院

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