王美花：各國重大經貿政策影響國際產業生態的時代來臨

經濟部長王美花今（16）日出席由經濟日報主辦的「產業戰略高峰論壇」時指出，依美國東部時間今日是美國對華為斷供的日子，台灣許多產業鏈都有供給華為，就長遠來看，這對台灣來說一定是個關鍵議題。同時，今早也看到WTO專家小組裁定，美對中課301關稅是不合法，但美國一定上訴，這二件國際經貿大事都提醒台灣，以前大家覺得把生意、技術做好就可以了，但現在卻是各國重大經貿政策會影響國際產業生態的時代。

同時，王美花也提到，美國當然也會希望能夠與歐盟合作，要求中國改善環境，竊取智財權也是不對的，而近日中國與歐盟高峰會也以視訊方式進行，美中之間的競爭已從貿易對抗，一直進行到現在的科技對抗，這些對台灣，都會有影響。

各國重大經濟政策勢必牽動台灣經濟的未來發展，但王美花說，以今日論壇的主題「後疫情時代 產業轉型契機」為例，她特別分享最近和很多外國朋友、外國商會接觸，大家都談到台灣防疫做的好，這些外國人看到台灣可以如常工作和聚會，真心的打從內心感受到台灣的幸福，相較於越南、緬甸、紐西蘭等國都發生疫情復燃情形，台灣能夠持續在疫情上控制的非常好，實在很不簡單，因此她一而再，再而三的講，都不會感到肉麻。

此外，王美花也提到，日前英國學者也公布了一份最新全球排名，在控制疫情和經濟發展部分，第一名是台灣，因為台灣今年第2季的GDP僅下降0.7，遠遠低於世界其他國家，這對台灣會產生一個很大的效果，也讓很多人認識台灣，而且台灣的民主制度，相信會讓更多國家願意跟台灣的產業合作。

王美花強調，後疫情時代，台灣產業要轉型，就必須找到更多人和台灣合作，她相信這一定是會的，也有很多人，原本還沒決定的，也都會願意。

王美花並指出，台灣是全球第一名的PCB製造者，不僅環保做得最好，產品也一直升級，也運用AI技術，找出瑕疵快速解決問題，並有著很好的產業群聚。此外，遠距、智慧生產，也是台灣發展方向，還有5G也有各種不同應用，讓台灣網通業者找到更多天空，同時台灣也和美商思科進行軟硬體的整合，加上系統商，讓台灣產業整個升級起來。

王美花強調，面對後疫情時代產業轉型契機，台灣要想的是，如何讓大家看得到台灣，因為新冠肺炎疫情的影響，現在可以說是全球最不好的時代，但對台灣而言，卻是最好的時代，用台灣獨特的文化、民主且受信賴的特性，台灣會贏得更多朋友和夥伴。