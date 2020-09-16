富邦產險宣布 導入聯合國永續保險原則

面對氣候變遷所帶來的危機與商機，富邦產險今（16）日宣布2020年立下永續保險新里程碑，導入聯合國「永續保險原則(Principles for Sustainable Insurance, PSI) 」並發布永續保險原則報告，展現富邦產險持續落實與深化ESG的決心，同時也建置官網英文版與官網企業社會責任專區，加強與利害關係人的溝通。

富邦產險與工研院合作開發太陽能颱洪風險評估技術、與國際機構建置災後復原機制等。富邦產險亦積極支持政府產業創新計劃，推動農業與綠能科技產業發展，包括繼2015年底推出台灣首張農業保險(高接梨)後，至2019年底已有梨、水稻、香蕉、石斑魚、虱目魚、鱸魚與吳郭魚等農漁業保險，及農業設施颱風洪水險，2020年中再推出台南地區降雨量參數養殖水產保險，提供臺灣農漁民轉嫁天災風險的保險選擇。

另一方面，富邦產險更是台灣首家取得全球風力組織(Global Wind Organization)基本安全訓練證照的保險公司，目前已承保超過全台三分之一的太陽能案場，陸上風力發電機組更是超過半數，也參與了臺灣每一個離岸風電風場的保險計畫，太陽光電與離岸風電產業的保險市占率皆為業界第一，以實際行動力挺潔淨能源。

此外，為使國際商業夥伴與利害關係人更加了解富邦產險的服務內容與永續經營成果，富邦產險已完成英文官網建置，以深入說明公司發展歷程、損害防阻技術研發與應用等專業表現；同時於官網設立雙語版企業社會責任專區，從環境照護、社會投入、公司治理與永續保險四大面向，展現富邦產險長期於ESG領域的深耕投入。

各企業逐漸展開全方位評估與量化氣候相關風險、機會與財務影響，投資人也將關注重點從EPS(每股盈餘)轉為企業於ESG(環境、社會、治理)永續議題的投入。「永續保險原則」為聯合國提供保險業辨識、評估、管理與監控有關環境、社會與企業治理的風險與機會的一套準則，富邦產險依此原則於2020年發布「2019富邦產險永續保險原則報告書」，說明富邦產險於公司治理與商品服務的永續發展策略、投入成果，以及與產業、客戶、合作夥伴議合之風險規劃與移轉方案。

富邦產險成立已近60年，一直以與社會共好為目標，遵循富邦金控永續(ESG)願景工程之永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷六大策略，2019年成立「富邦產險永續經營推動小組」，著重落實責任金融、創新服務策略，透過專業損防技術服務與創新商品，成為客戶客製化的風險顧問，引領產業共同發展，也獲得國內外機構獎項肯定，包括臺灣保險卓越獎「公益關懷卓越獎」、保險信望愛獎「最佳社會責任獎」、《數位銀行家》(The Digital Banker)「2020數位客戶體驗獎-最佳理賠數位客戶體驗獎」等，富邦產險將持續發揮企業影響力創造正向循環，持續朝向社會共好的願景邁進。