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無限期停接團！ 無薪假又攀升至840家、16,865人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假再攀升至840家、16,865人。示意圖／ingimage授權
勞動部發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假再攀升至840家、16,865人。示意圖／ingimage授權

勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假再攀升至840家、16,865人，一周之內新增174家、1,566人。本期實施無薪假呈現製造業減少、精品、旅行社、運輸倉儲等服務業無薪假則有再起之勢。

勞動部官員表示，這期無薪假新增家數和人數主要集中在台北市，主要是受到邊境管制影響，外國團客進不來，甚至無限期停團，致精品店、旅行社、住宿餐飲、運輸倉儲等業無薪假明顯增加。

勞動部統計顯示，目前製造業有262家、10,392人實施無薪假，一周內減少1家、551人。其中，原本因受全球需求減少、衝擊最嚴重的金屬機電工業，目前有132家、3,935人實施無薪假，較上一周減少4家、361人，略有減少。

資訊電子工業目前則有29家、621人實施無薪假，較上一期增3家、87人。

化學工業現則有47家、3,901人實施無薪假，較上一期增2家、206人。民生工業現則有54家、1,935人實施無薪假，較上一期減少2家、483人。

值得注意的是，服務業無薪假似有再起之趨勢。統計顯示，與製造業連動性高的批發零售業，目前有289家、2,822人實施無薪假，較上一期增65家、401人。

隨著暑假結束，外界憂心國旅退燒，勞動部統計也顯示，住宿餐飲業目前有34家、564人實施無薪假，較上一期增加2家、220人；運輸倉儲業現則有45家、1,345人實施無薪假，較上周增17家、668人。

支援服務業（含旅行社）目前則有73家、709人實施無薪假，較上一周增加36家、407人。

無薪假 勞動部

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