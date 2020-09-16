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Q4投資展望 安本標準：多空拉鋸 風險性資產震盪走高

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
示意圖／ingimage授權
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2020年第四季需留意什麼趨勢？安本標準投信投資長彭炫通表示，今年全球金融市場圍繞在新型冠狀病毒大流行、各國政府刺激措施、中美關係衝突等三大主軸。利多消息是基本面好轉、資金面充裕，全球經濟復甦的腳步不變。然而地緣政治的不確定性，特別是美國即將迎來總統大選，將成為金融市場震盪的主要因子。在多空消息拉鋸下，預期風險性資產將繼續維持震盪走高的情況。

展望2020年第四季，基本面雖已逐步獲得改善，地緣政治風險仍是影響金融市場的不確定因素，其中最值得關注的是美國大選以及中美關係。彭炫通說，對「中國懷疑主義」是美國兩黨的共同議題，不論美國最後由誰當選，中美分歧並不會因此改變。

不過，投資人也無須過分悲觀，中國率先重啟經濟，使得境內企業的獲利前景比其他地區更為明朗。陸股也是今年全球表現最佳的市場之一，原因在於散戶投資人積極進場、經濟數據普遍良好（尤其是工業生產），以及強勁的內需動能。

彭炫通強調，若經濟動能持續復甦，只要貿易戰等風險因子沒有嚴重干擾經濟復原的腳步，風險性資產仍將繼續維持震盪中走高的格局。短期偏好全球股市，其中歐洲、日本或大中華等地區，或景氣循環美股以及新興市場債、高收益債等風險性資產。投資人若對追高或是市場波動有所疑慮，建議買黑不買紅或分批布局的方式，增加報酬機會。

今年新型冠狀病毒疫情大流行，導致景氣遭逢前所未有的衝擊。從衰退到修復，全球主要央行無不透過大幅降息，以維持信貸條件，解封之後，全球經濟的反彈之路也隨之展開。彭炫通說，目前全球的景氣處於復甦階段，央行立場維持中立，市場資金流動無虞，投資人也開始承擔更多風險。

即使解封後第二波感染人數上升，引發疫情再度爆發的疑慮，不過，各國對於疫情已有自己的一套管控流程，應不至於再回到嚴峻的封城情況。彭炫通認為，接下來全球經濟復甦的速度，則視疫苗研發的情況而定，一旦疫苗成功問世，復甦的腳步將會加快。

全球主要國家在今年紛紛祭出貨幣與財政振興措施，帶來通膨升溫的危機。不過，隨著中國大陸、歐美PMI指數已經重新站回50以上（Bloomberg統計至9月11日），以及美國非農就業人口增加等經濟數據回溫，供應鏈逐漸恢復正常。彭炫通指出，這次的危機所帶來的是通貨緊縮而非通貨膨脹的壓力。成熟市場的物價水準已在金融海嘯之後維持較低水準，這次情況也可能相同。反而是資產價格受到資金追捧而提高。

彭炫通提到，先前深受重創的汽車、零售、旅遊、觀光等非必需消費品類股，解封後出現市場需求回溫的跡象，資金有機會改往這些景氣循環類股移動，股票的輪動風險提高。至於債券的部分，投資等級債雖坐擁高評等優勢，但收益率已弱化，反而是高收益債和新興市場債會是追求收益者的目標。

景氣 疫情

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