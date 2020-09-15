汽車業成疫情慘業 三大出口市場減幅雙位數

經濟部統計，雖然今年1至8月汽車掛牌數增加3%，但由於疫情影響，汽車業因中東訂單需求減少，產值與生產輛數皆呈現年減，同時，汽車零件業因歐美主要外銷市場需求急凍，今年前半年產值減幅高達17.5%，前3大主要出口市場減幅均達2位數。

經濟部統計處指出，今年1至8月總體汽車掛牌數28.9萬輛，年增3.3%，主因進口車以價格戰不斷搶攻國內市場，其中國產汽車掛牌數14.3萬輛，年減1.3%，進口汽車掛牌數14.5萬輛，年增8.3%，占比突破5成。

雖然掛牌數增加，但今年受新冠肺炎疫情影響，汽車及零件業產值下滑。汽車業因中東訂單需求減少，今年1至6月產值759億元，年減8.5%，汽車生產11.3萬輛，也續減8.4%；汽車零件業因歐美主要外銷市場需求急凍，1至6月產值降至766億元，減幅擴大至17.5%，出口同時年減17.4%，其中前3大主要出口市場美國、日本、中國大陸減幅均達2位數。

統計處表示，汽車業產值曾在去年結束連續四年負成長，轉呈年增0.2%。我國汽車業過去大多以內需市場為主，直接外銷比率不到一成，但隨進口車大舉進逼搶占國內市場，產值自2015年起逐年下降。2019年受惠外銷市場回溫，產值1674億元、年增0.2%，結束連續4年負成長。不過，若觀察汽車產量，去年我國汽車生產25.5萬輛，年減1.3%。